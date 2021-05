DGAP-Adhoc: Evolva sichert sich zusätzliche Finanzierung für künftiges Wachstum (deutsch)

Evolva sichert sich zusätzliche Finanzierung für künftiges Wachstum

Reinach, May 17, 2021 - Evolva (SIX:EVE), das Schweizer Biotech-Unternehmen, das sich auf die Forschung, Entwicklung und Vermarktung von naturbasierten Produkten spezialisiert, unterzeichnete heute eine Vereinbarung mit Nice & Green, einer Schweizer Investmentfirma, um zusätzliche Finanzmittel zu sichern.

Zu den wichtigsten Aktivitäten, die finanziert werden sollen, gehören der Ausbau und die Diversifizierung der Produktionskapazitäten im Netzwerk von Vertragsherstellern sowie Investitionen in kommerzielle Aktivitäten, um das hohe Wachstum im Bereich Health Ingredients zu unterstützen und das Health Protection Geschäft aufzubauen. Für diese Zwecke kann die Investitionsfazilität in Tranchen in Anspruch genommen werden, abhängig von den operativen Bedürfnissen von Evolva.

Die zusätzliche Finanzierung durch Nice & Green ermöglicht es uns, wichtige Bausteine auf unserem Weg, bis 2023 EBITDA-positiv zu sein, zu realisieren", sagte Oliver Walker, CEO von Evolva.

Im Rahmen der Vereinbarung hat sich Nice & Green zu einer zusätzlichen Investition in Form von Wandelanleihen gemäss den vereinbarten Bedingungen bis zu einem maximalen Kapitalbetrag von CHF 20 Millionen bis Ende 2022 verpflichtet. Der Kapitalbetrag jeder Wandelanleihe ist nach dem Ermessen von Evolva entweder durch Umwandlung in Stammaktien der Gesellschaft oder in bar rückzahlbar. Der Wandlungspreis beträgt 95 Prozent des niedrigsten täglichen volumengewichteten Durchschnittspreises für eine Aktie an der SIX Swiss Exchange während der 6 Handelstage, die der Wandlung unmittelbar vorausgehen.

Über Evolva Evolva ist ein Schweizer Biotechnologieunternehmen mit Fokus aus Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Produkten, die sich an der orientieren. Unser Geschäft ist führend in den Bereichen Aromen und Duftstoffe, Ingedienzien für Gesundheitsprodukte und Gesundheitsschutz. Die Mitarbeitenden von Evolva, von denen die Hälfte Frauen sind, setzen sich dafür ein, erstklassige Produkte herzustellen, die Gesundheit und Wohlbefinden fördern und zu Sinnesfreuden beitragen. Weitere Informationen sind verfügbar auf evolva.com.

Bildmaterial von Evolva finden Sie unter: evolva.com/multimedia-library.

