DGAP-Adhoc: Fair Value REIT-AG: Großaktionärin DEMIRE steht vor möglicher Veränderung im Aktionärskreis (deutsch)

Fair Value REIT-AG: Großaktionärin DEMIRE steht vor möglicher Veränderung im Aktionärskreis

Großaktionärin DEMIRE steht vor möglicher Veränderung im Aktionärskreis

Die Fair Value REIT-AG ( ISIN DE000A0MW975 ; "Fair Value REIT" oder "Gesellschaft") wurde von ihrer mit 84,35 % mittelbaren Großaktionärin, der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG ( ISIN DE000A0XFSF0 ; "DEMIRE"), darüber informiert, dass die Großaktionäre der DEMIRE, von Apollo-gemanagte Fonds und Wecken & Cie., eine strategische Überprüfung Ihrer Beteiligung an der DEMIRE durchführen. Diese Überprüfung, die sich nach Angaben der DEMIRE noch in einem frühen Stadium befinde und im Ergebnis noch offen sei, könnte zu einer Veräußerung der gesamten von diesen Großaktionären gehaltenen Beteiligung an der DEMIRE an einen strategischen Investor oder einen Finanzinvestor führen. Ein Verkauf über die Börse werde gegenwärtig nicht erwogen. Im Falle ihrer Umsetzung würde eine solche Beteiligungsveräußerung indirekt auch zu einer Änderung des Großaktionärskreises bei der Fair Value REIT führen. Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit gemäß den rechtlichen Anforderungen über den Fortgang informieren.

Disclaimer

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Fair Value REIT-AG

Der Vorstand

