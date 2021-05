flatexDEGIRO verkündet Fünf-Jahres-Vision: bis zu 8 Mio. Kunden und 350 Mio. Transaktionen, woraus sich kumuliert ein operativer Cashflow von über 1 Mrd. EUR ergibt

24.05.2021 / 17:35 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die europäischen Online-Brokerage-Märkte weisen weiterhin ein signifikantes Wachstum auf. Aufgrund der anhaltenden Beschleunigung säkularer Trends erwartet das Management von flatexDEGIRO mittelfristig eine deutliche Ausweitung des adressierbaren Marktes. Es wird erwartet, dass die jüngsten Kapitalzuflüsse in die Brokerage-Industrie in ganz Europa das Marktwachstum weiter ankurbeln werden. Grund hierfür ist die immer größer werdende Bekanntheit von Online-Brokerage.

Aufgrund dieser Entwicklungen und Erwartungen hat der Vorstand der flatexDEGIRO AG heute beschlossen, seine mittelfristigen Wachstumsziele deutlich anzuheben und eine neue 5-Jahres-Vision bekannt zu geben: flatexDEGIRO strebt an, 7-8 Millionen Brokerage-Kunden zu betreuen und 250-350 Millionen Trades pro Jahr abzuwickeln - auch in Jahren mit geringer Marktvolatilität. Das Management erwartet daraus im genannten Fünfjahreszeitraum kumuliert mehr als EUR 1 Mrd. an operativem Cashflow zu erzielen.

Die neue Prognose stellt eine deutliche Anhebung gegenüber der zuvor kommunizierten Vision für das Jahr 2025 ("Vision 2025") dar. Die Vision 2025 ging von einem Kundenwachstum auf mehr als 3 Millionen und einer Mindestanzahl an abgewickelten Transaktionen von 100 Millionen pro Jahr aus.

Es wird davon ausgegangen, dass das erwartete beschleunigte Wachstum einen signifikant positiven Einfluss auf Umsatz, Ergebnis und Free Cashflow haben wird.

Disclaimer

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Formulierungen wie ,erwarten', ,wollen', ,antizipieren', ,beabsichtigen', ,planen', ,glauben', ,anstreben', ,einschätzen', ,werden' oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der flatexDEGIRO AG tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Die flatexDEGIRO AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

