DGAP-Adhoc: Francotyp-Postalia Holding AG: Francotyp-Postalia hebt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2021 an (deutsch)

Berlin, 15. November 2021 - Auf der Basis der vorläufigen und ungeprüften Zahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahrs 2021 und einer sorgfältigen Analyse, hat der Vorstand der Francotyp-Postalia Holding AG ( ISIN DE000FPH9000 ) heute entschieden, die Ergebnisprognose anzuheben. Bisher wurde für das Gesamtjahr 2021 bei einem Umsatz zwischen 192 Mio. Euro und 200 Mio. Euro ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zwischen 12 Mio. Euro und 16 Mio. Euro (EBITDA-Marge von 6% bis 8%) erwartet.

Nach vorläufigen Berechnungen erzielte FP in den ersten neun Monaten 2021 einen Umsatz von 148,9 Mio. Euro und ein EBITDA von 15,2 Mio. Euro.

Der Vorstand erwartet nunmehr einen Umsatz von 198 bis 201 Mio. Euro und ein EBITDA von 17 bis 18 Mio. Euro (EBITDA-Marge von 8,5 bis 9,1%). Der Geschäftsverlauf der ersten neun Monate, insbesondere des dritten Quartals, verlief insgesamt besser als erwartet, sodass der Umsatz, trotz negativer Währungseffekte, leicht gestiegen ist. Außerdem wurden die Erwartungen für das vierte Quartal angepasst, da höhere Kosteneinsparungen, insbesondere im Personalaufwand, früher als geplant realisiert werden konnten. Diesen stehen weiterhin Steigerungen im Materialaufwand entgegen.

Die Quartalsmitteilung zum Geschäftsverlauf der ersten neun Monate 2021 wird am 18. November 2021 veröffentlicht. In einer Telefonkonferenz wird der Vorstand ausführliche Informationen zum Verlauf des ersten neun Monate und dem erwarteten Geschäftsverlauf für das Gesamtjahr 2021 geben.

Disclaimer Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf die zukünftige Entwicklung und die Prognosen des Konzerns beziehen, beruhen auf unserer sorgfältigen Einschätzung zukünftiger Ereignisse - auf der Grundlage von Wirtschaftsprognosen und der Annahme, dass sich die Weltwirtschaft weiter erholen wird. Darüberhinausgehende negative gesamtwirtschaftliche Entwicklungen, wie z.B. ein weiterer Lockdown ganzer oder einzelner Wirtschaftsbereiche, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021 von den prognostizierten Zahlen abweichen.

