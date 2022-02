FRIWO AG: Jahresergebnis 2021 der FRIWO AG trifft Umsatzprognose und liegt auf Grund einer Goodwill-Wertberichtigung leicht unter der Ergebnis-Guidance

^ DGAP-Ad-hoc: FRIWO AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Vorläufiges Ergebnis FRIWO AG: Jahresergebnis 2021 der FRIWO AG trifft Umsatzprognose und liegt auf Grund einer Goodwill-Wertberichtigung leicht unter der Ergebnis-Guidance

15.02.2022 / 11:44 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Jahresergebnis 2021 der FRIWO AG trifft Umsatzprognose und liegt auf Grund einer Goodwill-Wertberichtigung leicht unter der Ergebnis-Guidance

Ostbevern, 15. Februar 2022: Basierend auf vorläufigen ungeprüften Zahlen wird der Konzernumsatz der FRIWO AG für das Geschäftsjahr 2021, entsprechend der kommunizierten Guidance, in der Größenordnung von 100 Mio. Euro liegen, während das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT), welches signifikant von den Auswirkungen der Corona Pandemie belastet ist, mit -7,9 Mio. Euro leicht unter dem prognostizierten Verlust im mittleren einstelligen Millionenbetrag erwartet wird.

Grund für die Ergebnisabweichung ist eine außerplanmäßige Wertberichtigung auf den Goodwill in Höhe von 2,3 Mio. Euro auf eine in 2017 erworbene Fertigungsstätte in Vietnam.

Für das Geschäftsjahr 2022 rechnet FRIWO unverändert auf Basis der guten Auftragslage, die sich im vierten Quartal 2021 fortgesetzt hat, wieder mit einem Umsatzwachstum und einem positiven Ergebnis. Diese Einschätzungen setzen voraus, dass keine wesentlichen Verschlechterungen der Rahmenbedingungen eintreten, insbesondere mit Blick auf die weitere Entwicklung der COVID-19-Pandemie und die weltweite Material- und Logistikverknappung.

Kontakt Investor Relations und Medien

FRIWO AG Ina Klassen +49 (0) 2532 81 869 ir@friwo.com

Peter Dietz +49 (0 )69 97 12 47 33 dietz@gfd-finanzkommunikation.de

15.02.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: FRIWO AG Von-Liebig-Straße 11 48346 Ostbevern Deutschland Telefon: +49 (0)2532 81-0 Fax: +49 (0)2532 81-129 E-Mail: ir@friwo.com Internet: www.friwo.com/de/about/investor-relations/

ISIN: DE0006201106

WKN: 620110 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Hamburg, München, Stuttgart EQS News ID: 1280735

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1280735 15.02.2022 CET/CEST

°