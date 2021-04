Gateway Real Estate AG: Prognose für das Geschäftsjahr 2021 und Bekanntgabe des Gewinnverwendungsvorschlags für die Hauptversammlung 2021

Gateway Real Estate AG: Prognose für das Geschäftsjahr 2021 und Bekanntgabe des Gewinnverwendungsvorschlags für die Hauptversammlung 2021

Berlin, 26. April 2021. Vorstand und Aufsichtsrat der Gateway Real Estate AG ("Gesellschaft" - WKN A0JJTG / ISIN DE000A0JJTG7) haben in ihrer heutigen Sitzung die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 verabschiedet und über den Vorschlag zur Verwendung des im Geschäftsjahr 2020 erzielten Bilanzgewinns entschieden.

Die Covid-19-Pandemie bestimmt unverändert die aktuelle Situation und mit dem neuen Infektionsschutzgesetz und der darin enthaltenen Bundes-Notbremse sind Einflüsse auf das Geschäftsleben weiterhin schwer berechenbar.

Die Gesellschaft erwartet für das Geschäftsjahr 2021 ein EBIT adjusted* von EUR 95 bis 110 Mio. (Prognose für das Geschäftsjahr 2020: mehr als EUR 137 Mio.) und einen Gewinn vor Steuern (EBT) von EUR 70 bis 80 Mio. (Prognose für das Geschäftsjahr 2020: mehr als EUR 110 Mio.).

Ausschlaggebend für die Geschäftsentwicklung sind der Verkauf des kompletten Gewerbeimmobilienportfolios im ersten Quartal 2021 sowie die zukünftig geplanten Verkäufe in Zuge von Forward Sales im Segment Wohnimmobilienentwicklung.

Unter Berücksichtigung dieser Prognose und der im Oktober 2020 kommunizierten Erweiterung der Unternehmensstrategie haben Vorstand und Aufsichtsrat im Ergebnis ihrer Erörterungen beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung vorzuschlagen, in diesem Jahr von einer Dividendenausschüttung abzusehen. Der Bilanzgewinn soll stattdessen in das weitere Wachstum der Gesellschaft investiert werden.

Die Gesellschaft wird ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2020 am 30. April 2021 veröffentlichen.

*EBIT adjusted: Betriebsergebnis zuzüglich des Ergebnisses aus nach der Equity-Methode bilanzierten Finanzanlagen.

