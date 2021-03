DGAP-Adhoc: Gelungener Einstand an der Börse für das HBM-Portfoliounternehmen Longboard Pharmaceuticals (deutsch)

Gelungener Einstand an der Börse für das HBM-Portfoliounternehmen Longboard Pharmaceuticals

^ EQS Group-Ad-hoc: HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Börsengang Gelungener Einstand an der Börse für das HBM-Portfoliounternehmen Longboard Pharmaceuticals

15.03.2021 / 06:46 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Longboard Pharmaceuticals (Nasdaq: LBPH), ein privates Unternehmen im Portfolio von HBM Healthcare Investments, vollzog am vergangenen Freitag den angestrebten Börsengang. Das Unternehmen beschaffte sich USD 80 Millionen an neuem Kapital durch die Ausgabe von 5 Millionen Aktien zu einem Preis von USD 16.00 je Aktie. Am ersten Handelstag schloss die Aktie bei USD 16.65 (+4.1%).

HBM Healthcare Investments beteiligte sich im Oktober 2020 mit USD 10 Millionen an Longboard Pharmaceuticals und erhöhte die Beteiligung beim Börsengang um weitere USD 8 Millionen. Nach dem Börsengang hält HBM Healthcare Investments 1.88 Millionen Aktien im Gesamtwert von USD 31.3 Millionen.

Longboard Pharmaceuticals konzentriert sich auf die Enwicklung von neuartigen, transformativen Medikamente für neurologische Erkrankungen. Der am weitesten fortgeschrittene Wirkstoff LP352, ein oraler, zentral wirkender 5-HT2c-Superagonist, wird für die potenzielle Behandlung von entwicklungsbedingten und epileptischen Enzephalopathien wie dem Dravet-Syndrom, dem Lennox-Gastaut-Syndrom und anderen epileptischen Erkrankungen getestet.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: HBM Healthcare Investments AG Bundesplatz 1 6300 Zug Schweiz Telefon: +41438887171 Fax: +41438887172 E-Mail: info@hbmhealthcare.com Internet: https://www.hbmhealthcare.com

ISIN: CH0012627250 Valorennummer: 1262725 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1175438

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

1175438 15.03.2021 CET/CEST

°