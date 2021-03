DGAP-Adhoc: Generalversammlung 2021: Aktionäre genehmigen sämtliche Anträge (deutsch)

Generalversammlung 2021: Aktionäre genehmigen sämtliche Anträge

Zürich, 31. März 2021 - Die erste ordentliche Generalversammlung der Ina Invest Holding AG hat am Mittwoch ohne physische Präsenz der Aktionäre alle Anträge des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit gutgeheissen. Die durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter mit einer Präsenzquote von 68,83% repräsentierten Aktionäre genehmigten unter anderem mit einer Zustimmung von 99,13% den Antrag des Verwaltungsrates, auf die Ausschüttung einer Dividende zu verzichten.

Die bisherigen Verwaltungsräte Stefan Mächler (Präsident), Christoph Caviezel, Marie-Noëlle Zen-Ruffinen, Hans Ulrich Meister und André Wyss wurden alle für eine weitere Amtszeit bestätigt.

Schliesslich haben die Aktionäre auch der Verlegung des Hauptsitzes der Ina Invest Holding AG von Zürich nach Opfikon ZH stattgegeben. Der Umzug in die neuen Büroräumlichkeiten im Ambassador House erfolgt im Spätsommer dieses Jahres.

Kontakt für Investoren und Analysten: Marc Pointet, CEO T +41 44 552 97 17 investors@ina-invest.com

Kontakt für Medien: Corporate Communications T +41 44 552 97 27 communications@ina-invest.com

Ina Invest ist ein Schweizer Immobilienunternehmen, das aus dem Spin-off der Halfte des Entwicklungsportfolios von Implenia hervorgegangen ist. Ina Invest wird das bestehende Portfolio entwickeln, um Bestandsimmobilien aufzubauen, aber auch weiterhin Akquisitionen tatigen, um eine uberdurchschnittliche Entwicklungsquote aufrechtzuhalten. Die Immobilien in der ganzen Schweiz sind von hoher Standortqualitat und weisen einen differenzierten Nutzungsmix mit Fokus auf Wohnliegenschaften auf. Ina Invest plant, weiter in ihr Portfolio zu investieren und zu wachsen. Durch die transparente Kooperation mit Implenia profitiert Ina Invest von der Expertise des fuhrenden Schweizer Bau- und Immobiliendienstleisters. In der Entwicklung und der Bewirtschaftung ihres Portfolios wird Ina Invest dank eines holistischen Einbezugs der Nachhaltigkeit uber alle Phasen der Wertschopfungskette hinweg hochste Nachhaltigkeitsstandards erfullen. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (INA, CH0524026959). Weitere Informationen unter ina-invest.com.

