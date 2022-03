DGAP-Adhoc: Generalversammlung heisst alle Anträge des Verwaltungsrats gut (deutsch)

Generalversammlung heisst alle Anträge des Verwaltungsrats gut

31.03.2022 / 17:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ansprechpartner Matthias Tröndle Chief Financial Officer +423 388 3510 matthias.troendle@inficon.com

* Ausschüttung von CHF 21.00 je Aktie

* Die Aktionäre bestätigen Dr. Beat E. Lüthi als Präsidenten des Verwaltungsrates sowie alle weiteren Verwaltungsräte

* Die Generalversammlung genehmigt alle übrigen Anträge des Verwaltungsrats und genehmigen den zur Konsultativabstimmung vorgelegten Vergütungsberichts 2021 sowie alle Vergütungen für die nächste Periode.

Die Generalversammlung der INFICON Holding AG (SIX Swiss Exchange: IFCN), eines weltweit führenden Herstellers von Instrumenten und Prozesskontroll-Software für komplexe Vakuumprozesse, stimmte sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Wegen der Covid-19-Pandemie konnten Aktionäre nicht persönlich an der Versammlung teilnehmen, ihre Stimmrechte jedoch elektronisch oder über Weisungserteilung an die Unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausüben. Es waren 73.04% der Stimmrechte vertreten.

Die Generalversammlung hat für das Geschäftsjahr 2021 je Namenaktie eine Ausschüttung von CHF 21.00 beschlossen; davon werden CHF 3.10 aus den gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlagen ausgeschüttet und CHF 17.90 als ordentliche Dividende ausbezahlt. Die Auszahlung erfolgt am 6. April 2022; als Ex-Datum wurden der 4. April 2022 und als Record-Date der 5. April 2022 festgelegt.

Verwaltungsrat, Vergütungsausschuss, unabhängiger Stimmrechtsvertreter, Revisionsstelle

Die ordentliche Generalversammlung hat sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats (Dr. Beat E. Lüthi, Dr. Richard Fischer, Vanessa Frey, Beat Siegrist, Dr. Reto Suter) für eine einjährige Amtszeit bestätigt. Dr. Beat E. Lüthi wurde als Präsident des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtszeit wiedergewählt. Die Anwaltskanzlei Baur Hürlimann AG, Zürich, wurde als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine einjährige Amtszeit wiedergewählt. KPMG AG, Zürich, wurde für die Amtsdauer eines Jahres als Revisionsstelle wiedergewählt.

Vergütungen

Die Generalversammlung genehmigte in einer Konsultativabstimmung den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021 und hiess die vorgeschlagenen Vergütungen für die nächste Periode für den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung gut.

Hintergrundinformation zu INFICON

INFICON ist ein führender Anbieter von innovativen Vakuuminstrumenten, hochpräziser Sensortechnologie und Smart Manufacturing/Industry 4.0 Prozesskontrollsoftware, welche die Produktivität und Qualität in hochentwickelten industriellen Vakuumprozessen steigern. Unsere Analyse-, Mess- und Kontrollprodukte sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor in der Gaslecksuche der Klima- und Kühlgeräte-Herstellung und der Automobilindustrie, sowie für Produktionsanlagenhersteller und Endverbraucher bei der komplexen Fabrikation von Halbleitern und Dünnfilmbeschichtungen für optische Instrumente, Flachbildschirme, Solarzellen und industrielle Vakuumbeschichtungen. Weitere Anwender der Vakuumtechnologie sind: Life Sciences, Forschung, Raum- und Luftfahrt, Verpackungen, Wärmebehandlung, Laserschneiden und viele weitere Prozessindustrien. Unsere Expertise in der Vakuumtechnologie kommt zudem in der Entwicklung von einzigartigen Geräten zur Analyse giftiger Gase in der Notfallhilfe, der Sicherheitsüberwachung und im Umweltmonitoring zum Einsatz. Das Unternehmen hat seinen Sitz in der Schweiz, verfügt über modernste Produktionsstätten in Europa, den USA und China sowie Niederlassungen in China, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Grossbritannien, Indien, Italien, Japan, Korea, Liechtenstein, Schweden, der Schweiz, Singapur, Taiwan und den USA. Die Namenaktien von INFICON (IFCN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Weitere Informationen zu INFICON und unseren Produkten finden Sie auf unserer Website www.inficon.com.

This press release and oral statements or other written statements made, or to be made by us contain forward-looking statements that do not relate solely to historical or current facts. These forward-looking statements are based on the current plans and expectations of our management and are subject to a number of uncertainties and risks that could significantly affect our current plans and expectations, as well as future results of operations and financial condition. We undertake no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

