DGAP-Adhoc: Gerd Pieper legt sein Mandat im Aufsichtsrat nieder (deutsch)

Gerd Pieper legt sein Mandat im Aufsichtsrat nieder

Herr Gerd Pieper hat unserer Gesellschaft heute mitgeteilt, dass er sein Mandat als Vorsitzender und Mitglied des Aufsichtsrates der Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien aus wichtigem Grund, nämlich im Hinblick auf seine gesundheitliche Situation, mit Wirkung zum Ablauf des 24. September 2021 niederlegt.

Dortmund, 26. August 2021

