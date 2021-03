Gerry Weber International AG: Angelika Schindler-Obenhaus wird neue Vorstandsvorsitzende - Alexander Gedat strebt zurück in den Aufsichtsrat

25.03.2021 / 19:16 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation (Ad-hoc Mitteilung) gemäß Artikel 17 MAR

GERRY WEBER International AG: Angelika Schindler-Obenhaus wird neue Vorstandsvorsitzende - Alexander Gedat strebt zurück in den Aufsichtsrat

(Halle/Westfalen, 25. März 2021) - Der Aufsichtsrat der GERRY WEBER International AG hat heute Angelika Schindler-Obenhaus mit Wirkung zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2021 der Gesellschaft für die Dauer von drei Jahren zur Vorstandsvorsitzenden bestellt. Angelika Schindler-Obenhaus tritt die Nachfolge von Alexander Gedat an, der im Februar 2020 diese Funktion interimistisch übernommen hatte. Alexander Gedat, der bis zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2021 der Gesellschaft Vorstandsvorsitzender bleibt, strebt eine Wahl zum Mitglied des Aufsichtsrats durch die Hauptversammlung an und ist bereit, die Position des Aufsichtsratsvorsitzenden zu übernehmen.

Angelika Schindler-Obenhaus (58) ist seit August 2020 Mitglied des Vorstands der GERRY WEBER Gruppe und Chief Operating Officer (COO). In dieser Funktion verantwortet sie die Bereiche Design, Produktion, Beschaffung und Marketing. Angelika Schindler-Obenhaus ist seit fast 40 Jahren in der Modebranche zuhause. Sie war 15 Jahre bei der Katag AG in Bielefeld tätig, seit 2010 als Mitglied des Vorstands zuständig für Einkauf, Marketing und IT. In ihrer Zeit als Vorstandsmitglied der Katag AG hat sie insbesondere die Entwicklung der Premium Marke (The Mercer) N.Y. und das Thema Nachhaltigkeit vorangetrieben.

Mitteilende Person: Florian Frank

Gerry Weber International AG
Neulehenstraße 8
33790 Halle/Westfalen
Deutschland

ISIN: DE000A255G36

WKN: A255G3 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (General Standard) EQS News ID: 1178692

