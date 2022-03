DGAP-Adhoc: Geschäftsberichterstattung 2021: «Die Zukunft braucht uns alle» (deutsch)

Geschäftsberichterstattung 2021: «Die Zukunft braucht uns alle»

Die BLKB hat heute ihren Geschäftsbericht und ihren Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht.

Liestal, 18. März 2022

Der Geschäftsbericht 2021 der BLKB beinhaltet den Finanzbericht mit geprüfter Jahresrechnung, relevante Informationen zum Geschäftsverlauf und zur Corporate Governance sowie einen Lage- und einen Vergütungsbericht. Der Nachhaltigkeitsbericht der BLKB richtet sich nach den international und von SIX Swiss Exchange anerkannten GRI-Standards, Option «Kern». Damit legt die BLKB ihren Anspruchsgruppen den Fortschritt ihrer Nachhaltigkeitsbestrebungen in einem vergleichbaren und detaillierten Standard offen.

Die Zukunft braucht uns alle

Die BLKB übernimmt Verantwortung für das, was ihr am Herzen liegt. Das ist die Region Nordwestschweiz mit ihren Menschen, ihrer Gesellschaft und der Umwelt. Die BLKB will über ihre Unternehmensgrenzen hinweg aktiv zu einer nachhaltigen Entwicklung der Region beitragen. Diese Entschlossenheit hat sie im Berichtsjahr mit verschiedenen Initiativen und Engagements bezeugt. Die BLKB will heute tun, was morgen zählt. Dabei ist sie nicht alleine. Täglich leisten unzählige Menschen in der Region einen wertvollen Beitrag für die Zukunft der Region. Auf report.blkb.ch/2021 geben 17 inspirierende Zukunftsgestalter:innen, mutige Inspirator:innen, beherzte Alltagsheld:innen und Champions der Zukunftsorientierung Einblick in ihr Engagement für Mensch, Gesellschaft und Umwelt.

Publikationen der Geschäftsberichterstattung

Die Publikationen der Geschäftsberichterstattung 2021 können auf blkb.ch/geschaeftsbericht heruntergeladen werden. Neu erscheint die Berichterstattung der BLKB auch als Online-Report auf report.blkb.ch/2021.

Anfangs April erscheinen der Geschäfts- und der Nachhaltigkeitsbericht zudem in englischer Sprache als «Annual Report 2021» und «Sustainability Report 2021». Der Offenlegungsbericht 2021 wird Ende April veröffentlicht.

Für Rückfragen: Marius Maissen, Telefon +41 61 925 82 89, E-Mail: medien@blkb.ch

Mit gut 850 Mitarbeitenden, 25 Niederlassungen inklusive einer Mobilen Bank und einer Bilanzsumme von über 32 Milliarden Franken ist die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) die grösste Bank im Baselbiet und eine der führenden Banken in der Nordwestschweiz. Sie hat eine klare Meinung zu dem, «was morgen zählt». Damit sind Themen gemeint, die die Kompetenzen der BLKB bei der Beratung ihrer Kunden über alle Lebensereignisse hinweg betreffen. Die Strategie der BLKB umfasst drei Pfeiler: das Kerngeschäft mit den Segmenten Privat- und Unternehmenskunden in der Region, Innovation und Unternehmensentwicklung sowie das ergänzende Geschäft mit sehr vermögenden Privatkunden, Grossfirmen und externen Vermögensverwaltern. Nachhaltigkeit ist Teil des Selbstverständnisses der Bank und liegt im Kern ihres gesetzlich verankerten Auftrags als Kantonalbank. Die BLKB hat ein ganzheitliches und umfassendes Verständnis von Nachhaltigkeit und subsummiert ihr nachhaltiges und verantwortungsvolles Denken und Handeln unter dem Begriff Zukunftsorientierung. Als zukunftsorientierte Bank der Region und als nachhaltige Finanzdienstleisterin legt die BLKB Wert auf eine integre und weitsichtige Beratung ihrer Kundinnen und Kunden, auf einen ökologisch verantwortungsvollen Bankbetrieb, auf eine motivierende Arbeitsumgebung für ihre Mitarbeitenden und eine vorausblickende Grundhaltung in der Bank. Die 1864 gegründete öffentlich-rechtliche Anstalt ist börsenkotiert und zu 74 Prozent im Besitz des Kanton Basel-Landschaft, bei dem auch das alleinige Stimmrecht liegt und der gemäss Gesetz für die Verbindlichkeiten der Bank haftet. Mit einem Rating AA mit Ausblick «positiv» von Standard & Poor's gehört die BLKB zu einer der sichersten Regionalbanken in der Schweiz und Europa. Gleichzeitig ist sie mit einem Cost-Income-Ratio von rund 48% eines der effizientesten Finanzinstitute der Schweiz.

