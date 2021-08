DGAP-Adhoc: Gesco AG: GESCO erhöht Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2021 (deutsch)

Gesco AG: GESCO erhöht Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2021

17.08.2021 / 15:21 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

GESCO erhöht Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2021

Wuppertal, 17. August 2021 - Anlässlich der positiven Geschäftsentwicklung der Unternehmen der GESCO-Gruppe im ersten Halbjahr 2021 sowie der Erwartungen für den restlichen Jahresverlauf hebt der Vorstand der GESCO AG ("GESCO") die Zielbandbreiten für Umsatz und Ergebnis für das Geschäftsjahr 2021 an.

Die ursprüngliche Prognose von Ende April 2021 sah einen Konzernumsatz in der Bandbreite von 445 bis 465 Mio. EUR sowie einen Konzernjahresüberschuss nach Anteilen Dritter in der Bandbreite von 16,5 bis 18,5 Mio. EUR vor (beide Zielbandbreiten vor M&A-Aktivitäten und ohne Veränderung des Konsoldierungskreises). Im Rahmen der Hauptversammlung am 30. Juni 2021 präzisierte der Vorstand die Prognose auf den jeweils oberen Bereich der Bandbreiten.

Nunmehr erwartet GESCO auf Konzernebene für das Geschäftsjahr 2021 einen Konzernumsatz in der Bandbreite von 465 bis 485 Mio. EUR sowie einen Konzernjahresüberschuss nach Anteilen Dritter in der Bandbreite von 20 bis 22 Mio. EUR (beide Zielbandbreiten unverändert vor M&A-Aktivitäten und ohne Veränderung des Konsoldierungskreises).

Die Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2021 und weitergehender Informationen erfolgt am 24. August 2021.

