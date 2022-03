DGAP-Adhoc: GESCO AG veröffentlicht vorläufige Zahlen 2021 (deutsch)

GESCO AG veröffentlicht vorläufige Zahlen 2021

GESCO AG veröffentlicht vorläufige Zahlen 2021

- Erfolgreichstes Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte - 488 Mio. EUR Umsatz mit 26,9 Mio. EUR Konzernjahresüberschuss

Die im Prime Standard notierte GESCO AG hat im Geschäftsjahr 2021 (1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021) gemäß vorläufiger, noch untestierter Zahlen ihre zuletzt im November 2021 angehobenen Erwartungen für die fortgeführten Aktivitäten im Umsatz und vor allem im Ergebnis deutlich übertroffen.

Nach dem bereits sehr erfreulichen Verlauf der ersten neun Monate 2021 hatte der Vorstand der GESCO AG im November 2021 für das Geschäftsjahr 2021 einen Konzernumsatz am oberen Rand von 465 bis 485 Mio. EUR und einen Konzernjahresüberschuss nach Anteilen Dritter in der Bandbreite von 22 bis 24 Mio. EUR prognostiziert. Trotz eines weiterhin herausfordernden Umfelds erhöhte sich der Konzernumsatz 2021 gegenüber dem Vorjahreswert letztendlich um 23% auf 488 Mio. EUR (Vj.: 397 Mio. EUR). Das Konzernjahresergebnis stieg überproportional zum Umsatz auf 26,9 Mio. EUR an (+ 361% geg. Vj. mit 5,8 Mio. EUR).

Ausschlaggebend für das sehr gute Ergebnis im vierten Quartal waren die Realisierung von Projekten trotz der Versorgungsengpässe und der positive Effekt des Ergebnisabführungsvertrags mit der Setter auf die Steuerquote. Darüber hinaus ist es den Gesellschaften gelungen, die erheblichen Preissteigerungen im Material durch vorrausschauende Preisanpassungen zu kompensieren.

Maßgeblich für die deutliche Verbesserung der Konzernkennzahlen 2021 sind die Fortschritte in den Tochtergesellschaften, nicht zuletzt duch die eingeführten Excellence-Programme, die nun sichtbare Wirkung entfaltet haben.

Das Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen beträgt 2,48 EUR (2020: 0,54 EUR).

Die Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2021 wird im Rahmen der bestehenden Dividendenpolitik wieder aufgenommen. Über die Höhe der Dividende, die der kommenden Hauptversammlung im August 2022 durch die Verwaltung vorgeschlagen wird, informiert die Gesellschaft anlässlich der Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2021.

Den Abschluss für das Geschäftsjahr 2021 sowie einen konkreten Ausblick auf das neue Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht die Gesellschaft im Rahmen der virtuellen Bilanzpressekonferenz am 21. April 2022 auf ihrer Webseite unter www.gesco.de/investor-relations/finanzberichte.

