DGAP-Adhoc: Halbjahresergebnisse 2021 erfreulich (deutsch)

Die Burkhalter Gruppe konnte sich in kurzer Zeit von den Corona-bedingten Auswirkungen erholen und schliesst das erste Halbjahr 2021 wie prognostiziert mit sehr guten Ergebnissen ab. Die Zahlen können mit denen des ebenfalls erfreulich abgeschlossenen ersten Halbjahrs 2019 verglichen werden.

Die Burkhalter Gruppe schliesst das erste Halbjahr 2021 zum Stichtag 30. Juni 2021 wie folgt ab: Das Betriebsergebnis (EBIT) beläuft sich auf CHF 11.2 Mio. (Vorjahr CHF 2.7 Mio., 2019 CHF 11.4 Mio.), das Konzernergebnis liegt bei CHF 8.9 Mio. (Vorjahr 1.6 Mio., 2019 CHF 8.8 Mio.), der Konzernumsatz beträgt CHF 260.7 Mio. (Vorjahr 235.3 Mio., 2019 CHF 241.0 Mio.).

Anderer betrieblicher Ertrag Eine Tochtergesellschaft der Burkhalter Holding AG war für sich selbst und mit einer Konsortialpartnerin als Geschädigte an einem Strafverfahren beteiligt. In diesem Zusammenhang stehen ihr unter verschiedenen Titeln CHF 734 459.35 zu. Davon sind CHF 484 459.35 bereits im 1. Halbjahr eingegangen und erfolgswirksam unter «andere betriebliche Erträge» verbucht worden.

Kaufpreisnachzahlung Elektro Christoffel, Inhaber Andrea Stiffler AG, Davos Die Burkhalter Holding AG hat am 6. Januar 2020 die Elektro Christoffel, Inhaber Andrea Stiffler AG, Davos, übernommen. Die gemäss Kaufvertrag fällige Kaufpreisnachzahlung (Earn-Out) in der Höhe von CHF 468 804.85 wurde entsprechend den Rechnungslegungsgrundsätzen von der Burkhalter Gruppe zu Lasten der Erfolgsrechnung verbucht.

Gesamthaft betrachtet haben die beiden Sachverhalte somit keinen Einfluss auf das operative Resultat im 1. Halbjahr der Burkhalter Gruppe.

Zwei Firmen in der Romandie gekauft Am 29. März 2021 hat die Burkhalter Gruppe die Tabelec Force et Commandes SA, ein auf Schaltanlagenbau spezialisiertes Familienunternehmen in Aclens (VD), und am 1. Juli 2021 die Mérinat SA in Vevey (VD), ein klassisches Elektrotechnikunternehmen, gekauft. Aktuell zählen somit 49 Unternehmen an 106 Standorten zur Burkhalter Gruppe.

Ausblick weiterhin zuversichtlich Wie bereits angekündigt, geht das Management nach wie vor davon aus, dass im Geschäftsjahr 2021 ein Gewinn pro Aktie in der Grössenordnung des Geschäftsjahrs 2019 von rund CHF 3.72 (vor Corona) erzielt werden kann. Dies setzt allerdings voraus, dass die Beeinträchtigungen durch COVID-19 nicht wieder zunehmen.

Zahlen im Vergleich

In Mio. CHF 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2021 Betriebsergebnis (EBIT) 11.4 2.7 11.2 Konzernergebnis 8.8 1.6 8.9 Konzernumsatz 241.0 235.3 260.7

In CHF Gewinn pro Aktie 1.46 0.27 1.48 Den Halbjahresbericht 2021 finden Sie zum Herunterladen auf der Burkhalter Website unter https://www.burkhalter.ch/de/ueber-uns/investor-relations/publikationen

