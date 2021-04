DGAP-Adhoc: HBM Healthcare Investments schliesst Jubiläumsjahr mit einem Rekordgewinn von über CHF 750 Millionen ab (deutsch)

HBM Healthcare Investments schliesst Jubiläumsjahr mit einem Rekordgewinn von über CHF 750 Millionen ab

HBM Healthcare Investments schliesst Jubiläumsjahr mit einem Rekordgewinn von über CHF 750 Millionen ab (PDF)

Zug, 1. April 2021

HBM Healthcare Investments wird das per 31. März 2021 abgeschlossene 20. Geschäftsjahr mit einem Rekordergebnis abschliessen. Der Innere Wert je Aktie (NAV) stieg um 52 Prozent auf CHF 309.25 an. Der Aktienkurs legte überproportional um 79 Prozent auf CHF 332.50 zu. Auf Grundlage dieser Eckwerte erwartet HBM Healthcare Investments für das Geschäftsjahr einen Jahresgewinn von mehr als CHF 750 Millionen (Vorjahr: Jahresgewinn von CHF 182.7 Millionen).

Dank der nun 20-jährigen Investitionserfahrung als globaler Investor, mit einem breiten Netzwerk an ausgezeichneten Kontakten, konnte HBM Healthcare Investments auch im schwierigen Corona Jahr das Portfolio erfolgreich weiter ausbauen und pflegen. Der Rekordgewinn fundiert auf einer überdurchschnittlichen Anzahl von zwölf Börsengängen und acht Unternehmensverkäufen aus dem Portolio der privaten Unternehmen sowie einer breiten Erholung der Finanzmärkte im Geschäftsjahr. Mit Investitionen von rund CHF 270 Millionen in bestehende und mehr als zwanzig neue private Unternehmen wurde zudem die Grundlage für das künftige Wachstum gelegt. Insofern bleibt der Ausblick unverändert zuversichtlich.

Beim vorliegenden Ergebnis handelt es sich um vorläufige und ungeprüfte Zahlen auf Grundlage des derzeitigen Stands der Abschlussarbeiten. Das definitive Jahresergebnis wird am Freitag, 7. Mai 2021 veröffentlicht.

Kontakt Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki, +41 41 710 75 77, or at andreas.wicki@hbmhealthcare.com.

Sprache: Deutsch Unternehmen: HBM Healthcare Investments AG Bundesplatz 1 6300 Zug Schweiz Telefon: +41438887171 Fax: +41438887172 E-Mail: info@hbmhealthcare.com Internet: https://www.hbmhealthcare.com

