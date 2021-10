DGAP-Adhoc: Heidelberger Druckmaschinen AG: Veränderung im Vorstand (deutsch)

Heidelberger Druckmaschinen AG: Veränderung im Vorstand

* Dr. Ludwin Monz übernimmt Vorstandsvorsitz zum 01.04.2022

* Wiederbestellung von Marcus A. Wassenberg als Vorstand Finanzen geplant

Der Aufsichtsrat der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft hat in seiner heutigen Sitzung Dr. Ludwin Monz (58) mit Wirkung zum 01. April 2022 als Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft berufen. Dr. Monz ist zurzeit Vorstandsvorsitzender der Carl Zeiss Meditec AG. Er tritt die Nachfolge von Rainer Hundsdörfer an, der den Vorstandsvorsitz zum Ende des Geschäftsjahres am 31. März 2022 abgeben wird.

Weiterhin plant der Aufsichtsrat, die Bestellung von Marcus Antonius Wassenberg als Vorstand Finanzen & Arbeitsdirektor bis 2027 zu verlängern.

