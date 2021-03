Heinz Harling, Vorsitzender des Aufsichtsrats, wird sein Mandat als Aufsichtsratsmitglied der technotrans SE mit Wirkung zum Ende der kommenden Hauptversammlung am 7. Mai 2021 niederlegen

^ DGAP-Ad-hoc: technotrans SE / Schlagwort(e): Personalie Heinz Harling, Vorsitzender des Aufsichtsrats, wird sein Mandat als Aufsichtsratsmitglied der technotrans SE mit Wirkung zum Ende der kommenden Hauptversammlung am 7. Mai 2021 niederlegen

08.03.2021 / 16:52 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Sassenberg, 8. März 2021 - Heinz Harling, Vorsitzender des Aufsichtsrats, wird sein Mandat als Aufsichtsratsmitglied der technotrans SE mit Wirkung zum Ende der kommenden Hauptversammlung am 7. Mai 2021 niederlegen. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Harling für seinen enormen Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung von technotrans, in die er vor mehr als 40 Jahren eingetreten ist, und beabsichtigt, ihn nach seinem Ausscheiden aus dem Aufsichtsrat zu seinem Ehrenvorsitzenden zu ernennen. Darüber hinaus wird Herr Harling dem Aufsichtsrat in absehbarer Zeit als Berater zur Verfügung stehen.

Nachdem Herr Harling in den letzten 12 Monaten gemeinsam mit seinen Aufsichtsratskollegen und dem Vorstand eine wesentliche strategische Schärfung von technotrans eingeleitet hat, ist er davon überzeugt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für eine teilweise Neubesetzung des Aufsichtsrats ist, um das Wachstum des Unternehmens auf die nächste Stufe zu bringen.

Kontakt: technotrans SE,

Investor Relations Frank Dernesch Tel. +49 (0)2583/301-1868 E-Mail: frank.dernesch@technotrans.de

Ende der Ad-hoc Mitteilung

08.03.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: technotrans SE Robert-Linnemann-Str. 17 48336 Sassenberg Deutschland Telefon: +49 (0)2583 - 301 - 1000 Fax: +49 (0)2583 - 301 - 1030 E-Mail: info@technotrans.de Internet: http://www.technotrans.de

ISIN: DE000A0XYGA7

WKN: A0XYGA Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1173945

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1173945 08.03.2021 CET/CEST

°