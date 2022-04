HELLA GmbH & Co. KGaA: Amtsniederlegung des Vorsitzenden des Gesellschafterausschusses der HELLA GmbH & Co. KGaA, Carl-Peter Forster

04.04.2022 / 18:27 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Lippstadt, 4. April 2022. Der Vorsitzende des Gesellschafterausschusses der HELLA GmbH & Co. KGaA, Carl-Peter Forster, hat der Geschäftsführung heute mitgeteilt, dass er sein Mandat im Gesellschafterausschuss und den Vorsitz hierüber mit Ablauf der Hauptversammlung am 30. September 2022 niederlegt. Das gegenüber der Faurecia SE ebenfalls unabhängige Mitglied des Gesellschafterausschusses, Horst Binnig, hat am 15. März 2022 sein Amt zum Ablauf des 30. April 2022 niedergelegt.

