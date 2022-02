DGAP-Adhoc: HELLA GmbH & Co. KGaA: Einvernehmliche Amtsbeendigung mit Vorsitzendem der Geschäftsführung Dr. Rolf Breidenbach (deutsch)

HELLA GmbH & Co. KGaA: Einvernehmliche Amtsbeendigung mit Vorsitzendem der Geschäftsführung Dr. Rolf Breidenbach

- Einvernehmliche Amtsbeendigung mit Dr. Rolf Breidenbach (CEO) zum 30. Juni 2022

- Beratungsaufgabe mit dem faktischen Konzern (Faurecia/HELLA) nach Amtsbeendigung vereinbart

Lippstadt, 4. Februar 2022. Der Gesellschafterausschuss der HELLA GmbH & Co. KGaA hat sich mit dem Vorsitzenden der Geschäftsführung Dr. Rolf Breidenbach darauf geeinigt, seinen Geschäftsführervertrag einvernehmlich zum 30. Juni 2022 zu beenden. Weiter wurde vereinbart, dass Herr Dr. Rolf Breidenbach den faktischen Konzern (Faurecia/HELLA) im Rahmen eines noch zu verhandelnden Beratungsvertrages unterstützen wird.

