HELLA GmbH & Co. KGaA: Vorläufige Kennzahlen für das zweite Geschäftsjahresquartal deutlich unter Vorjahresniveau; Anpassung des Unternehmensausblicks für das laufende Geschäftsjahr

- Konzernumsatz geht im zweiten Geschäftsjahresquartal auf Basis vorläufiger Zahlen um in etwa 13 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro zurück

- Vorläufige bereinigte EBIT-Marge sinkt im zweiten Quartal auf in etwa 4,0 Prozent

- Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr 2021/2022 wird weiter gesenkt

Lippstadt, 29. November 2021. Der währungs- und portfoliobereinigte Umsatz der HELLA GmbH & Co. KGaA ("HELLA") ist im zweiten Geschäftsjahresquartal (1. September bis 30. November 2021) aufgrund andauernder Lieferengpässe bei Halbleitern sowie anderen Komponenten nach vorläufigen Zahlen um in etwa 13 Prozent auf rund 1,5 Milliarden Euro zurückgegangen (Vorjahr: 1,8 Milliarden Euro). Die vorläufige bereinigte EBIT-Marge ist im zweiten Quartal infolge steigender Material- und Logistikkosten sowie erhöhter Produktionsineffizienzen aufgrund der Engpasssituation auf in etwa 4,0 Prozent gesunken (Vorjahr: 12,1 Prozent). Bezogen auf die erste Geschäftsjahreshälfte (1. Juni bis 30. November 2021) reduziert sich der währungs- und portfoliobereinigte Konzernumsatz somit auf vorläufiger Basis um in etwa 3 Prozent auf rund 3,0 Milliarden Euro (Vorjahr: 3,1 Milliarden Euro); die bereinigte EBIT-Marge beläuft sich auf in etwa 5,0 Prozent (Vorjahr: 8,7 Prozent). Das herausfordernde Marktumfeld wirkt sich vor allem auf das Automotive-Segment von HELLA aus.

Angesichts des bisherigen Geschäftsverlaufs, der erwarteten ausbleibenden Markterholung im zweiten Halbjahr sowie zunehmender Kostenbelastungen wird die Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr weiter gesenkt. HELLA erwartet für das Geschäftsjahr 2021/2022 (1. Juni 2021 bis 31. Mai 2022) nunmehr einen währungs- und portfoliobereinigten Umsatz in der Bandbreite von rund 5,9 bis 6,2 Milliarden Euro (bisher angepasst: rund 6,0 bis 6,5 Milliarden Euro) sowie eine um Strukturmaßnahmen und Portfolioeffekte bereinigte EBIT-Marge von in etwa 3,5 bis 5,0 Prozent (bisher angepasst: in etwa 5,0 bis 7,0 Prozent). Insbesondere mit Blick auf das dritte Geschäftsjahresquartal sieht die Gesellschaft vor dem Hintergrund der andauernden Material- und Bauteilkrise große Herausforderungen mit geringeren Produktionsvolumen sowie weiter steigenden Kostenbelastungen.

