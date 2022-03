DGAP-Adhoc: HIAG mit Rekordergebnis im Geschäftsjahr 2021 (deutsch)

HIAG mit Rekordergebnis im Geschäftsjahr 2021

* Steigerung des Reingewinns auf CHF 89.3 Mio. (+61.8%) bzw. CHF 37.0 Mio. (+10.9%) vor Neubewertungen und latenten Steuern

* Steigerung der Eigenkapitalrendite auf 11.1% (+3.4%p) bzw. 4.98% (+3.6%p) vor Neubewertungen und latenten Steuern

* Steigerung des Gewinns pro Aktie auf CHF 10.39 (CHF +3.57) bzw. CHF 4.31 (CHF +0.19) vor Neubewertungen und latenten Steuern

* Steigerung des Liegenschaftsertrags auf CHF 63.1 Mio. (+5.7%) bzw. des annualisierten Liegenschaftsertrags auf CHF 63.1 Mio. (+5.1%)

* Senkung des Leerstands auf 10.7% (-2.5%p) im Gesamtportfolio

* Steigerung des Immobilienportfolios auf CHF 1.784 Mrd. (+8.9%)

* Steigerung der Neubewertungsgewinne auf CHF 60.5 Mio. (+124.1%)

* Steigerung des WAULT auf 8.2 Jahre (+0.3 Jahre)

* Steigerung der Eigenkapitalquote auf 52% (+7.0%p)

* Senkung des LTV brutto auf 44.5% (-5.4%p) bzw. auf 39.6% (-9.1%p) netto

* Steigerung des NAV auf CHF 98.06 pro Aktie (+8.1%) bzw. CHF 106.10 (+6.7%) exkl. latente Steuern

* Steigerung der Dividende auf CHF 2.70 pro Aktie (Vorjahr CHF 2.30 pro Aktie)

Basel, 14. März 2022 - Im Geschäftsjahr 2021 hat HIAG den Wachstumskurs erfolgreich fortgesetzt und die Ziele deutlich übertroffen. Die starke Stellung im Schweizer Immobilienmarkt wurde ausgebaut, die Leerstandsquote erneut gesenkt, und die Finanzkennzahlen wurden massgeblich verbessert. Die Platzierung einer mehrjährigen Anleihe und der Erlös aus der erfolgreichen Kapitalerhöhung festigten die Grundfinanzierung; auch der Freefloat konnte gezielt auf 45.6% (31.12.2021) gesteigert werden. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung wurden mit ausgewiesenen Fachleuten verstärkt und die operativen Prozesse über die ganze Organisation konsequent optimiert. Mit der erfolgreichen Strategieumsetzung im Berichtsjahr stärkte HIAG die Voraussetzungen für die systematische Realisierung ihrer herausragenden Projektpipeline und schuf die Grundlagen für nachhaltiges profitables Wachstum über Generationen.

Starke Unternehmensleistung Alle drei Geschäftsfelder haben im Berichtsjahr zur starken Unternehmensleistung von HIAG beigetragen. Der annualisierte Liegenschaftsertrag stieg um 5.1% auf CHF 63.1 Mio. (Vorjahr: CHF 60.0 Mio.). Der vereinnahmte Liegenschaftsertrag übertraf mit CHF 63.1 Mio. (Vorjahr: CHF 59.7 Mio.) den Vergleichswert des Vorjahrs um 5.7%. Mit vereinbarten und erwarteten Mietzinsreduktionen von rund CHF 0.1 Mio. war der Ergebniseinfluss der Pandemie unwesentlich. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wurde deutlich auf CHF 115.1 Mio. (Vorjahr: CHF 69.9 Mio.) bzw. CHF 54.6 Mio. (Vorjahr: CHF 42.9 Mio.) vor Neubewertungen gesteigert. Der Reingewinn stieg im Geschäftsjahr 2021 um 61.8% auf CHF 89.3 Mio. (Vorjahr: CHF 55.2 Mio.) bzw. CHF 37.0 Mio. (Vorjahr: CHF 33.4 Mio.) vor Neubewertungen und latenten Steuern. Daraus resultierte ein Gewinn pro Aktie von CHF 10.39 (Vorjahr: CHF 6.82) bzw. CHF 4.31 (Vorjahr: CHF 4.12) vor Neubewertungen und latenten Steuern (auf der Basis einer gewichteten, durchschnittlichen ausstehenden Anzahl Aktien).Die Neubewertungsgewinne wurden im Berichtsjahr mit CHF 60.5 Mio. (Vorjahr: CHF 27.0 Mio.) mehr als verdoppelt. Die Eigenkapitalrendite wurde auf 11.1% (Vorjahr: 7.7%) gesteigert. bzw. 4.98% (Vorjahr: 4.65%) vor Neubewertungen und latenten Steuern. HIAG verfügt über eine komfortable gewichtete durchschnittliche Restmietdauer (WAULT) von 8.2 Jahren (31.12.2020: 7.9 Jahre).

Erfolgreiche Arealentwicklung mit innovativen Projekten Im Berichtsjahr wurde die gut gefüllte Entwicklungspipeline von HIAG mit Zukäufen und der Lancierung neuer Projekte im Portfolio weiter verstärkt. Die Pipeline umfasst derzeit über 60 Projekte mit einem Investitionspotenzial von CHF 2.98 Mrd. sowie einer möglichen realisierbaren Nutzfläche von rund 810'000m2 mit einem Anteil von rund 3'200 möglichen Wohneinheiten. Der potenzielle Mietertrag beträgt ca. CHF 167 Mio. jährlich und der erwartete Verkaufserlös von Promotionsliegenschaften (geplant/geschätzt über die nächsten 15 Jahre) rund CHF 580 Mio.

Leerstand reduziert und Ertragsbasis im Portfolio- und Assetmanagement gestärkt Mit der mehrheitlich eigenen Bewirtschaftung sowie der erfolgreichen Vermarktung des Bestandsportfolios leistete das Portfolio- und Assetmanagement einen wichtigen Beitrag zum sehr guten operativen Ergebnis von HIAG im Geschäftsjahr 2021. Die Leerstandsquote im Gesamtportfolio wurde trotz des Verkaufs von vollvermieteten Objekten auf 10.7% (Vorjahr: 13.2%) erneut deutlich gesenkt. Der Leerstand im Bestandsportfolio wurde auf 9.6% (Vorjahr: 13.0%) reduziert. Die Nachfrage nach qualitativ hochstehenden Logistik- und Gewerbeflächen nahm im Berichtszeitraum weiter zu, und HIAG konnte an mehreren Standorten erfolgreich Anschlussvermietungen mit zum Teil deutlichen Mietertragssteigerungen realisieren.

Starke Performance im Transaktionsgeschäft Das Geschäftsfeld Transaktionen und Geschäftsflächenvermarktung erzielte einen überdurchschnittlichen Erlös aus dem Verkauf von Immobilienanlagen von insgesamt CHF 16.5 Mio. (Vorjahr: CHF 4.9 Mio.), hauptsächlich aufgrund der effizienten Umsetzung des laufenden Devestionsprogramms von nicht strategischen Immobilien. In der Berichtsperiode wurden Liegenschaften mit einem Fair Value von insgesamt CHF 62.4 Mio. (Vorjahr: CHF 27.1 Mio.) verkauft. Gleichzeitig wurden Liegenschaften mit einem Fair Value von CHF 39.7 Mio. (Vorjahr: CHF 9.1 Mio.) gekauft sowie eine Liegenschaft im Rahmen eines Share Deals in der Höhe von CHF 53.0 Mio. übernommen. Weiterhin plant HIAG den Kauf von Immobilien, insbesondere Wohnbauland, das eine schnelle Realisierung und Vermarktung von Stockwerkeigentum erlaubt, und wird im Rahmen der 'Kapitalreyclingstrategie' regelmässig nicht strategische Liegenschaften veräussern.

Kapitalstruktur massgeblich gestärkt Die Bilanzsumme per 31. Dezember 2021 nahm um 12.5% auf CHF 1.90 Mrd. zu (Vorjahr: CHF 1.69 Mrd.). Der Wert des Immobilienportfolios stieg um 8.9% auf CHF 1.784 Mrd. (Vorjahr: CHF 1.638 Mrd.). Mit der erfolgreichen Kapitalerhöhung im November 2021 stärkte HIAG die Eigenkapitalbasis massgeblich. Die Eigenkapitalquote betrug am 31. Dezember 2021 52.0% (Vorjahr: 45.0%). Die neuen Mittel von CHF 155.9 Mio. netto wurden unter anderem zur Rückzahlung von Bankkrediten verwendet. Per 31. Dezember 2021 sank der Brutto-Loan-to-Value (LTV) auf 44.5% (Vorjahr: 49.9%), der Netto-LTV auf 39.6% (Vorjahr: 48.7%). Weiter wurde Anfang Juli 2021 eine festverzinsliche Anleihe über CHF 100 Mio. mit einer siebenjährigen Anleihe über CHF 160 Mio. und mit einem Coupon von 0.75% refinanziert. Im Berichtszeitraum lag der durchschnittliche Zinssatz für Finanzverbindlichkeiten mit 0.8% unter dem Vorjahreswert (0.9%). Die durchschnittliche Restlaufzeit der Finanzverbindlichkeiten lag per Stichtag bei 2.5 Jahren (Vorjahr: 2.0 Jahre). Im Geschäftsjahr 2021 nahm der NAV um 8.1% auf CHF 98.06 pro Aktie (Vorjahr: CHF 90.72 pro Aktie) bzw. unter Berücksichtigung der latenten Steuern um 6.7% auf CHF 106.10 pro Aktie (Vorjahr: CHF 99.43 pro Aktie) zu. Die langfristige Finanzierung und die solide Eigenkapitalquote bilden die Grundlage für eine erfolgreiche Entwicklung von HIAG.

Erster Nachhaltigkeitsbericht nach GRI-Standards Erstmals publiziert HIAG im Geschäftsbericht 2021 einen Nachhaltigkeitsbericht nach den international anerkannten GRI-Standards. Zu den Nachhaltigkeitsprojekten zählen unter anderem die Ausarbeitung eines Absenkpfads für Treibhausgasemissionen, das Erstellen einer Leitlinie für ressourcenschonendes Bauen, die Teilnahme am GRESB-Assessment 2022 und der Ausbau der Solarstrom-Gewinnung auf eigenen Arealen. Ziel ist ein möglichst hoher solarer Deckungsgrad und eine maximale Belegung der geeigneten Dächer. Weiter wurde nach dem Verhaltenskodex für Mitarbeitende auch ein Verhaltenskodex für Geschäftspartner geschaffen. Die Nachhaltigkeitsziele sind auch Teil des Vergütungssystems von HIAG. Bereits im Jahr 2021 wurden Nachhaltigkeitskriterien bei der Festlegung der variablen Vergütung des CEO angewendet. Für das Jahr 2022 wird dieser Ansatz verfeinert und auch bei der Bestimmung der variablen Vergütung des CFO berücksichtigt.

Dividendenantrag an die Generalversammlung Vor dem Hintergrund der erfolgreichen Entwicklung im Geschäftsjahr 2021 schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung vom 28. April 2022 eine Ausschüttung von CHF 2.70 je ausstehende Aktie (Vorjahr: CHF 2.30 je ausstehende Aktie) vor, je hälftig aus den Reserven aus Kapitaleinlagen (ohne Verrechnungssteuerabzug) und als ordentliche Dividende.

Starke Leistung stützt positiven Ausblick für das Geschäftsjahr 2022 Die starke operative Leistung des vergangenen Geschäftsjahrs zusammen mit der gestärkten Finanzierungsstruktur bilden eine gute Basis für weitere Wertsteigerungen im Interesse der Aktionärinnen und Aktionäre. Vorbehältlich einer deutlichen Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Voraussetzungen geht HIAG von einem insgesamt guten Geschäftsjahr 2022 aus. Das Management erwartet aufgrund des bewährten Geschäftsmodells weiterhin eine langfristig stabile Ertragssituation sowie kontinuierliche Gewinnbeiträge aller Geschäftsfelder. Mit der Fertigstellung vollvermieteter Bauprojekte sowie erwarteten Vermietungserfolgen wird eine weitere Steigerung der Mieteinnahmen angestrebt. Ebenso werden dank massgeblichen Fortschritten in grösseren Entwicklungsprojekten wiederum Neubewertungsgewinne erwartet. Zudem dürften erste Anzahlungen aus dem Verkauf von Promotionsprojekten sowie weitere Veräusserungen von nichtstrategischen Immobilien positive Ergebnisbeiträge leisten.

Telefonkonferenz und Live-Webcast Am Montag, 14. März 2022, 9.00 Uhr (MEZ) werden Marco Feusi, CEO, und Rico Müller, CFO, im Rahmen einer Telefonkonferenz mit Webcast das Jahresergebnis 2021 erläutern und Fragen beantworten.

Telefonkonferenz +41 (0) 58 310 50 00 (Schweiz/Europa) +44 (0) 207 107 06 13 (UK) +1 (1) 631 570 56 13 (USA)

Webcast: Link zum Webcast

Aufzeichnung: Link zur Aufzeichnung

Marco Feusi Rico Müller Chief Executive Officer Chief Financial Officer T +41 61 606 55 00 T +41 61 606 55 00

HIAG Immobilien Holding AG Aeschenplatz 7 4052 Basel T +41 61 606 55 00

1. https://www.hiag.com Unternehmenskalender 28. April 2022 Ordentliche Generalversammlung 26. August 2022 Veröffentlichung Halbjahresbericht 2022 27. September 2022 HIAG Capital Market Day 14. März 2022 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2022 27. April 2022 Ordentliche Generalversammlung Über HIAG HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Wert von insgesamt CHF 1.8 Mrd. Gemessen an der Gesamtfläche des Immobilienportfolios von 2.6 Mio.m² besitzt HIAG mit einer Fläche von rund 810'000m² eine herausragende Entwicklungspipeline mit rund 60 Projekten und einem erwarteten Investitionsvolumen von CHF 2.98 Mrd. Das Portfolio umfasst 44 Areale mit gut erschlossenen Büro-, Gewerbe- und Logistikimmobilien sowie ausgewählten Wohnobjekten in zukunftsorientierten Wachstumsregionen der Deutsch- und Westschweiz. Mit der Immobilienbewirtschaftung erzielt HIAG stabile Mieterträge und schafft mit einem aktiven Portfoliomanagement und der Entwicklung attraktiver Destinationen langfristiges Wertsteigerungspotenzial.

HIAG Immobilien Holding AG Aeschenplatz 7 4052 Basel Schweiz Telefon: +41 61 606 55 00 Internet: www.hiag.com

