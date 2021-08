DGAP-Adhoc: Highlight Event and Entertainment AG mit positiver Umsatzentwicklung im 1. Halbjahr 2021 (deutsch)

Highlight Event and Entertainment AG mit positiver Umsatzentwicklung im 1. Halbjahr 2021

Medienmitteilung

Halbjahresbericht 2021

Highlight Event and Entertainment AG mit positiver Umsatzentwicklung im 1. Halbjahr 2021

Die an der SIX kotierte Highlight Event and Entertainment AG, ein international führendes Unternehmen im Bereich Film, Sport- & Event-Marketing und Sport mit Sitz in Pratteln (Schweiz), hat das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 mit deutlichen Umsatzsteigerungen und Erhöhung der Eigenkapitalquote abgeschlossen.

Der Konzernumsatz erhöhte sich um 20,3% auf CHF 207 Mio. Das Betriebsergebnis (EBIT) liegt aufgrund produktionsbedingter Konzernaufwendungen und fehlenden Erlösen aus dem Filmverleih bei CHF 1.4 Mio.

Das Segment Film konnte die Umsätze aufgrund der Auftragsproduktionen und der weiterhin erfreulichen Entwicklung bei den digitalen Vertriebsformen in den ersten sechs Monaten 2021 um 24% von CHF 98 Mio. auf CHF 121,6 Mio. erhöhen.

Das Segment Sport- und Event-Marketing (Vermarktung von internationalen Sport-Grossveranstaltungen) konnte die Umsatzerlöse von CHF 31,2 Mio. auf CHF 34,5 Mio. steigern.

Das Segment Sport erhöhte die Umsätze um 17,9% auf CHF 50,9 Mio. Dies ist hauptsächlich auf Erlöse im Werbebereich und auf die durchgeführten Sportveranstaltungen im Zuge der Covid 19-Lockerungen zurückzuführen.

Das Eigenkapital erhöhte sich aufgrund der erfolgreich durchgeführten Kapitalerhöhungen gegenüber dem Jahresende 2020 von CHF 352,3 Mio. auf CHF 363,4 Mio., zudem stieg die Eigenkapitalquote von 36,6% auf 37,3%.

Der detaillierte Halbjahresbericht 2021 ist unter https://www.hlee.ch/geschaeftsberichte abrufbar.

Kontakt: Highlight Event and Entertainment AG Netzibodenstrasse 23b 4133 Pratteln Tel.: +41 41 226 05 97 info@hlee.ch http://www.hlee.ch

Die HLEE-Gruppe auf einen Blick Angaben für den Konzern nach IFRS

in Mio. CHF HJ1/2021 HJ1/2020 Abw. in % Umsatzerlöse 207,3 172,3 20,3 Betriebsergebnis 1,4 11,0 n/a Konzernergebnis (nach Steuern) -7,6 1,1 n/a Ergebnisanteil Anteilseigner -6,3 0,4 n/a Ergebnis je Aktie (in CHF) -0,71 0,05 n/a Segmentumsatz Film 121,6 98,0 24.0 Sport- und Event-Marketing 34,5 31,2 10,5 Sport 50,7 43,2 17,4 Event Marketing Segmentergebnis Film 4,8 8,8 -54,5 Sport- und Event-Marketing 14,0 14,7 -4,7 Sport -13,2 -10,3 -28,1

in Mio. CHF 30.06.21 31.12.2020 Abw. in % Bilanzsumme 973,0 962,7 1,1 Eigenkapital 363,4 352,3 3,2 Eigenkapitalquote (%) 37,3 36,6 0,7 Punkte Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 182,6 163,9 11,4 Flüssige Mittel 36,7 50,3 -27

Sprache: Deutsch Unternehmen: Highlight Event and Entertainment AG Netzibodenstrasse 23b 4133 Pratteln Schweiz Telefon: +41 41 226 05 97 Fax: +41 41 226 05 98 E-Mail: info@hlee.ch Internet: www.hlee.ch

ISIN: CH0003583256 Valorennummer: 896040 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1227381

