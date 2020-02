DGAP-Adhoc: HSBC Trinkaus & Burkhardt AG: Dividende 2019 (deutsch)

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG: Dividende 2019

18.02.2020 / 10:06 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der Vorstand der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG ("HSBC Deutschland") hat auf seiner heutigen Sitzung beschlossen, der Hauptversammlung am 9. Juni 2020 vorzuschlagen, aus dem Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2019 eine Dividende in Höhe von Euro 2,00 (Vorjahr: Euro 2,50) je Aktie zu zahlen. Dieser Beschluss gilt vorbehaltlich der endgültigen Feststellung des Jahresabschlusses 2019 und vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats. HSBC Deutschland hat zwar im abgelaufenen Jahr in allen Geschäftsbereichen die Erlöse gesteigert. So kletterten die operativen Erlöse um 7 Prozent auf 786,8 Mio. Euro. Vor allem wegen deutlich höheren Wertberichtigungen sank indes der Überschuss vor Steuern von 171,1 Mio. Euro im Jahr 2018 auf 144,8 Mio. Euro.

