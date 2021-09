DGAP-Adhoc: HSO Fund - Grossvermietungen in Pratteln; nächste Kapitalerhöhung geplant (deutsch)

HSO Fund - Grossvermietungen in Pratteln; nächste Kapitalerhöhung geplant

HSO Fund - Grossvermietungen in Pratteln; nächste Kapitalerhöhung geplant

Medienmitteilung, 23. September 2021

Zürich, 23. September 2021 - Die Fondsleitung Helvetica Property Investors AG hat für das Rüti Center in Pratteln mehrere langjährige Mietverträge abgeschlossen und plant eine Kapitalerhöhung für den Helvetica Swiss Opportunity Fund.

Der HSO Fund konnte in Pratteln dank aktivem Asset Management diverse Mietverträge mit Ankermietern für Verkaufsflächen von über 6'500 m2 abschliessen. Dabei wurden bestehende Mietverträge frühzeitig verlängert und neue Mietverträge abgeschlossen, wodurch sich der Vermietungsstand der Liegenschaften per 1. Oktober 2021 auf rund 97.0% erhöht hat (30.06.2021: 92.5%). Auf Gesamtfondsstufe hat sich der Vermietungsstand per 1. Oktober 2021 auf 98.0% gesteigert (30.06.2021: 96.0%).

Kapitalerhöhung zur Fortsetzung der Wachstumsstrategie Im Rahmen der Wachstumsstrategie für den HSO Fund plant die Fondsleitung Anfang Oktober eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht an die gemäss Fondsvertrag zugelassenen Anleger durchzuführen. Ziel der Kapitalerhöhung ist die Gewinnung zusätzlicher Mittel für den weiteren Ausbau des hochwertigen Bestandesportfolios. In der Pipeline befinden sich strategiekonforme und teils exklusive Liegenschaften.

Die genauen Konditionen der geplanten Kapitalerhöhung wie Volumen, Ausgabepreis und Bezugsverhältnis werden kurz vor dem Beginn der Zeichnungsfrist bekannt gegeben. Der HSO Fund richtet sich an qualifizierte Investoren und wird ausserbörslich durch die Bank J. Safra Sarasin AG gehandelt.

Medienkontakte

Mirjam Nägeli Media Relations T Salman Baday Head Sales Schweiz +41 43 444 77 92 +41 43 544 70 95 [1]mn@Helvetica.com 1. [1]sb@Helvetica.com 1. mailto:mn@Helvetica.com?subjec mailto:sb@Helvetica.com?subjec t=HSO%20KE%20Q4%202021 t=HSO%20KE%20Q4%202021 Über die Helvetica Helvetica Property Investors AG ist eine führende Immobilien Fondsleitungs- und Asset Management Gesellschaft. Wir bieten unseren Kunden nachhaltigen Wert durch aktives, langfristiges Eigentum an sicheren und stabilen Immobilienanlagen. Mit einer voll integrierten Immobilienanlageplattform bieten wir sowohl standardisierte Anlageprodukte als auch kundenspezifische Anlageprogramme an. Wir sind stolz auf unseren langjährigen Ruf für ausgezeichneten Kundenservice und unser Engagement für verantwortungsbewusstes Handeln. Unsere Firma ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt und reguliert.

Über Helvetica Swiss Opportunity Fund Der HSO Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds, der nur qualifizierten Anlegern offensteht. Der HSO Fund investiert in kommerzielle Spezialimmobilien in den Schweizer Wirtschaftszentren. Im Fokus stehen vollvermietete Objekte mit langjährigen Mietverträgen und wenigen Mietern, die stabile Erträge generieren. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge. Die Fondsanteile sind ausserbörslich handelbar. Der HSO Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht, FINMA, bewilligt.

Ticker Symbol HSO; Valor 43 472 505; ISIN CH0434725054

Sprache: Deutsch Unternehmen: Helvetica Property Brandschenkestrasse 47 8002 Zürich Schweiz Telefon: +41 43 544 7080 E-Mail: office@helvetica.com Internet: www.Helvetica.com

ISIN: CH0434725054 Valorennummer: 43472505 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1235431

