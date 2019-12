DGAP-Adhoc: HumanOptics AG: Person des chinesischen Investors als mittelbarer Mehrheitsaktionär der HumanOptics AG nunmehr bekannt (deutsch)

HumanOptics AG: Person des chinesischen Investors als mittelbarer Mehrheitsaktionär der HumanOptics AG nunmehr bekannt

19.12.2019 / 19:04 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Erlangen, 19. Dezember 2019 - Der Vorstand der HumanOptics AG ("Gesellschaft"), einem führenden Technologieunternehmen, das Implantate für die Augenchirurgie herstellt, hat heute erfahren, dass hinter dem neuen Mehrheitsaktionär der Gesellschaft - der HumanOptics Holding AG, Berlin - folgende Gesellschaften stehen und am Ende der Beteiligungskette die nachfolgend genannte chinesische Privatperson steht: Legend Medical Investment Ltd., Tortola, British Virgin Islands; Legend Medical Investment (Hong Kong) Limited, Hong Kong; Hunan Liangjing Medical Management Co, Changsha, Hunan Province, China; Shanghai Qilin Medical Technology Co., Ltd, Shanghai, China; LI Lijuan, Shanghai, China.

Kontakt:

HumanOptics AG Investor Relations Spardorfer Str. 150 91054 Erlangen Telefon: +49 (0) 9131 50665-0 E-Mail: IR@humanoptics.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: HumanOptics AG Spardorfer Str. 150 91054 Erlangen Deutschland Telefon: +49 (0)9131 - 50665-60 Fax: +49 (0)9131 - 50665-93 E-Mail: mail@humanoptics.com Internet: www.humanoptics.de

ISIN: DE000A1MMCR6 , DE000A255FK8

WKN: A1MMCR Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart EQS News ID: 940977

