DGAP-Adhoc: Hypoport AG: Hypoport AG veräußert eigene Aktien zur Finanzierung weiterer Akquisitionen (deutsch)

07.02.2020 / 18:08 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Hypoport AG veräußert eigene Aktien zur Finanzierung weiterer Akquisitionen

Berlin, 07. Februar 2020: Der Vorstand der Hypoport AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eigene Aktien der Gesellschaft im Volumen von 15.000 Stück außerbörslich zu veräußern. Die Veräußerung an institutionelle Investoren wurde in einem beschleunigten Verfahren durchgeführt. Der Erlös soll in die Finanzierung von zukünftigen Akquisitionen eingebracht werden.

Die Gesellschaft hielt vor der Veräußerung 209.969 eigene auf den Namen lautende Stückaktien.

