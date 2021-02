DGAP-Adhoc: Hypoport SE: Geschäftszahlen 2020: Hypoport mit EBIT-Zuwachs auf rund 36 Mio. Euro und Umsatz von rund 387 Mio. Euro (deutsch)

Hypoport SE: Geschäftszahlen 2020: Hypoport mit EBIT-Zuwachs auf rund 36 Mio. Euro und Umsatz von rund 387 Mio. Euro

Insiderinformation gemäß Art. 17 MAR

Geschäftszahlen 2020: Hypoport mit EBIT-Zuwachs auf rund 36 Mio. Euro und Umsatz von rund 387 Mio. Euro

Berlin, 26. Februar 2021: In der heutigen Vorstandssitzung wurden die vorläufigen Geschäftszahlen des Hypoport-Konzerns für das Geschäftsjahr 2020 sowie das vierte Quartal ausgewertet. Der Hypoport-Vorstand erwartet auf Basis dieser vorläufigen Zahlen die folgenden Ergebnisse:

- Umsatz Geschäftsjahr 2020: +15% auf ca. 387 Mio. EUR (2019: 337,2 Mio. EUR)

- EBIT Geschäftsjahr 2020: +10% auf ca. 36 Mio. EUR (2019: 33,0 Mio. EUR)

- Umsatz Q4 2020: +15% auf ca. 103 Mio. EUR (Q4 2019: 89,5 Mio. EUR)

- EBIT Q4 2020: +50% auf ca. 12 Mio. EUR (Q4 2019: 8,0 Mio. EUR)

Nach diesen vorläufigen Werten lag damit der Konzernumsatz im Gesamtjahr unterhalb der prognostizierten Spanne von 400 bis 440 Mio. EUR, während das EBIT innerhalb der prognostizierten Spanne von 35 bis 40 Mio. EUR lag.

Die dem Vorstand vorliegenden Geschäftszahlen bedürfen noch der Testierung durch den Wirtschaftsprüfer sowie der Feststellung durch den Aufsichtsrat. Hypoport wird seine vorläufigen Ergebnisse des Geschäftsjahres 2020 in detaillierter Form wie geplant am 15. März 2021 und den Geschäftsbericht am 29. März 2021 veröffentlichen.

Zusätzliche Erläuterungen zu den Geschäftszahlen 2020 wird Hypoport in Kürze per Pressemitteilung veröffentlichen.

