DGAP-Adhoc: Hyrican Informationssysteme AG: Rechtssache (deutsch)

Hyrican Informationssysteme AG: Rechtssache

^ DGAP-Ad-hoc: Hyrican Informationssysteme AG / Schlagwort(e): Rechtssache Hyrican Informationssysteme AG: Rechtssache

30.12.2020 / 10:34 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Heute hat die Hyrican Informationssysteme AG den Rechtsstreit mit den Verwertungsgesellschaften (VG Wort und VG Bild-Kunst) in Bezug auf Urheberrechtsabgaben auf PCs für die Jahre 2001-2007 durch Vergleich beendet. Die Gesellschaft wird den Verwertungsgesellschaften einen Betrag im unteren einstelligen Millionenbereich in EUR zahlen. Die Parteien haben Vertraulichkeit vereinbart. In diesem Zusammenhang wird auf die Ausführungen u. a. in den Lageberichten der Gesellschaft zur branchenspezifischen Problematik urheberrechtlicher Abgaben verwiesen.

30.12.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Hyrican Informationssysteme AG Kalkplatz 5 99638 Kindelbrück Deutschland Telefon: 036375/ 513 - 60 Fax: 036375/ 513 - 67 E-Mail: m.lehmann@hyrican.de Internet: www.hyrican.de

ISIN: DE0006004500

WKN: 600450 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), München (m:access), Stuttgart EQS News ID: 1157843

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1157843 30.12.2020 CET/CEST

°