DGAP-Adhoc: IGP Advantag AG: Großauftrag im Emissionshandel führt zu deutlicher Erhöhung der Konzern-Gesamtleistung in 2021 (deutsch)

IGP Advantag AG: Großauftrag im Emissionshandel führt zu deutlicher Erhöhung der Konzern-Gesamtleistung in 2021

23.11.2021 / 10:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung

IGP Advantag AG: Großauftrag im Emissionshandel führt zu deutlicher Erhöhung der Konzern-Gesamtleistung in 2021

Berlin, 23.11.2021 - Die Advantag Services GmbH, eine 100 % Tochtergesellschaft der IGP Advantag AG ( ISIN DE000A1EWVR2 , WKN A1EWVR), hat einen Großauftrag im nationalen Emissionszertifikatehandel durch einen öffentlichen Auftraggeber im hohen einstelligen Millionenbereich erhalten.

Der Großauftrag führt dazu, dass die Konzern-Gesamtleistung in 2021 deutlich über der zuletzt veröffentlichen Prognose zur Gesamtleistung von 47 bis 50 Mio. EUR liegen wird. Der Einfluss auf das Konzern-Ergebnis fällt aufgrund der geschäftsmodelltypischen Handelsmarge hingegen gering aus, weshalb der Vorstand an der bisherigen EBITDA-Prognose in einer Bandbreite von 5 bis 7 Mio. EUR festhält.

Das voraussichtliche Umsatzvolumen des IGP Advantag Konzerns im gesamten Geschäftsjahr 2021 lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht hinreichend sicher quantifizieren, weil die erst kürzlich aufgenommene Funktion als Intermediär für das nationale Emissionshandelssystem an der EEX noch keine Rückschlüsse auf den Geschäftsverlauf bis zum Geschäftsjahresende erlaubt.

Kontakt:

IGP Advantag AG Raik Heinzelmann Vorstand Friedrichstraße 61 10117 Berlin Tel.: +49(0)2831.1348220 Mail: aktie@igp-advantag.ag

Sprache: Deutsch Unternehmen: IGP Advantag AG Friedrichstraße 61 10117 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 204 580 200 Fax: +49 30 210 15 111 E-Mail: r.heinzelmann@igp-advantag.ag Internet: www.igp-advantag.ag

ISIN: DE000A1EWVR2

WKN: A1EWVR Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, München EQS News ID: 1251240

