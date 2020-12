DGAP-Adhoc: Implenia veräussert die Tüchler Ausbau GmbH in Österreich (deutsch)

Implenia veräussert die Tüchler Ausbau GmbH in Österreich

Die Tüchler Ausbau GmbH wird durch die HK-A Ausbau Holding GmbH mit Sitz in Wien übernommen.

Dietlikon, 18. Dezember 2020 - Die übernehmende Gesellschaft gehört zu 50% der KALEA Holding GmbH von Christoph Kurtz und zu 50% dem aktuellen Geschäftsführer, Philipp Horvath. Implenia veräussert die Tüchler Ausbau GmbH an eine neue Eigentümerschaft, um sich weiter auf das definierte künftige Kernportfolio zu fokussieren.

Die Tüchler Ausbau GmbH gehörte seit 2016 zu Implenia in Österreich. Das Unternehmen steht für qualitätsbewussten Innen- und Trockenausbau und führt ein breites Angebot an Trockenbauwänden und -decken, Glastrennwänden sowie Türen aus einer Vielzahl an Materialien und Funktionalitäten. Die 60 Mitarbeitenden werden alle übernommen.

Kontakt für Medien: Corporate Communications, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com

Kontakt für Investoren und Analysten: Investor Relations, T +41 58 474 29 99, ir@implenia.com

Investoren-Agenda 3. März 2021: Jahresergebnis 2020, Analysten- und Medienkonferenz 30. März 2021: Generalversammlung

Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt und realisiert Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem plant und erstellt Implenia in Österreich, Frankreich, Schweden und Norwegen komplexe Infrastrukturprojekte. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 150-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem integrierten, multinational führenden Bau- und Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie der tiefen Erfahrung ihrer Spezialisten kann die Gruppe komplexe Grossprojekte realisieren und Bauwerke über den gesamten Lebenszyklus und kundennah begleiten. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Dietlikon bei Zürich beschäftigt europaweit mehr als 10'000 Personen und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von über CHF 4,4 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter: implenia.com.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Implenia AG Industriestrasse 24 8305 Dietlikon Schweiz Telefon: +41 58 474 74 74 E-Mail: info@implenia.com Internet: www.implenia.com

ISIN: CH0023868554 Valorennummer: A0JEGJ Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1156203

