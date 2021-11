Infineon Technologies AG: Aufsichtsrat beruft Jochen Hanebeck zum Nachfolger von Dr. Reinhard Ploss als Vorstandsvorsitzenden von Infineon

^ DGAP-Ad-hoc: Infineon Technologies AG / Schlagwort(e): Personalie Infineon Technologies AG: Aufsichtsrat beruft Jochen Hanebeck zum Nachfolger von Dr. Reinhard Ploss als Vorstandsvorsitzenden von Infineon

25.11.2021 / 17:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Neubiberg, 25. November 2021 - Jochen Hanebeck wird zum 1. April 2022 neuer Vorstandsvorsitzender der Infineon Technologies AG. Dies hat der Aufsichtsrat heute beschlossen. Hanebeck wurde für fünf Jahre neu bestellt, sein Vertrag läuft damit bis zum 31. März 2027. Hanebeck ist seit 2016 Mitglied des Vorstands und Chief Operations Officer. Er folgt auf Dr. Reinhard Ploss, der seit 2012 das Unternehmen als Vorstandsvorsitzender führt.

Kontakt: Alexander Foltin, Investor Relations, Tel.: +49 89 234-23766, Fax: +49 89 234-9559847

25.11.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Infineon Technologies AG Am Campeon 1-15 85579 Neubiberg Deutschland Telefon: +49 (0)89 234-26655 Fax: +49 (0)89 234-955 2987 E-Mail: investor.relations@infineon.com Internet: www.infineon.com

ISIN: DE0006231004

WKN: 623100 Indizes: DAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1252061

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1252061 25.11.2021 CET/CEST

°