DGAP-Adhoc: Intertainment AG: Intertainment veröffentlicht Jahresabschluss (deutsch)

Intertainment AG: Intertainment veröffentlicht Jahresabschluss

^ DGAP-Ad-hoc: Intertainment AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Sonstiges Intertainment AG: Intertainment veröffentlicht Jahresabschluss

30.04.2020 / 21:21 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Feldafing, 30. April 2020 - Die Intertainment AG hat im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 74 TEuro nach 420 TEuro im Vorjahr erzielt. Gleichzeitig sanken die sonstigen betrieblichen Erträge von 943 TEuro in 2018 auf 5 TEuro. Das Konzernergebnis reduzierte sich um 1.315 TEuro. Dadurch weist Intertainment für 2019 einen Konzernjahresfehlbetrag von 360 TEuro aus, nach einem Konzernjahresüberschuss von 955 TEuro in 2018. Im Vorjahr hatten ein sowohl in 2018 als auch in Vorjahren erzielter und erst 2018 realisierter Umsatz sowie die Auflösung von Rückstellungen aufgrund eines Vergleichs mit einem Filmproduzenten für den deutlich höheren Umsatz beziehungsweise die ebenfalls höheren sonstigen betrieblichen Erträge gesorgt. Zum 31. Dezember 2019 verfügte Intertainment über flüssige Mittel in Höhe von 250 TEuro, nach 306 TEuro zum 31. Dezember 2018.

Zur Sicherung der Liquidität des Unternehmens wurden die Gesellschafterdarlehen in Höhe von 10.047 TEuro der MK Medien Beteiligungs GmbH sowie das Darlehen der JOBKIT GmbH über 30 TEuro bis zum 30. Juni 2022 prolongiert.

Intertainment wird den Geschäftsbericht 2019 am heutigen Donnerstag, 30. April, veröffentlichen.

Die ordentliche Hauptversammlung der Intertainment AG für das Geschäftsjahr 2019 ist für den 1. Juli 2020 geplant. Sollte das Corona-bedingte Versammlungsverbot in Bayern nicht innerhalb der nächsten zwei Wochen aufgehoben werden, wird Intertainment den anvisierten Termin allerdings verschieben müssen.

Kontakt: INTERTAINMENT AG Felix Petri Vorstand Bahnhofstr. 30 82340 Feldafing Tel.: +49 (0)89 216 99- 0 investor@intertainment.de

30.04.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Intertainment AG Bahnhofstr. 30 82340 Feldafing Deutschland Telefon: +49 (0)89 21699- 0 Fax: +49 (0)89 21699-11 E-Mail: investor@intertainment.de Internet: http://www.intertainment.de

ISIN: DE0006223605

WKN: 622360 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1034689

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1034689 30.04.2020 CET/CEST

°