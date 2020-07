DGAP-Adhoc: InTiCa Systems AG: Umsatz- und Produktionsausfall aufgrund von Covid-19-Quarantäne im Werk Prachatice (deutsch)

InTiCa Systems AG: Umsatz- und Produktionsausfall aufgrund von Covid-19-Quarantäne im Werk Prachatice

Passau, 27. Juli 2020 - Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte InTiCa Systems AG ( ISIN DE0005874846 , Ticker IS7) teilt mit, dass die zuständige tschechische Behörde aufgrund von Covid-19-Erkrankungen unter den im Werk Prachatice beschäftigten Mitarbeitern der InTiCa Systems AG für alle dort beschäftigten Mitarbeiter eine vorläufige Quarantäne sowie einen Covid-19-Test angeordnet hat. Über Dauer und Umfang der Quarantäne wird die zuständige Behörde nach Vorliegen der Testergebnisse voraussichtlich Ende dieser Woche entscheiden.

Das Werk Prachatice wurde durch die Behörde nicht geschlossen, bereits fertige Produkte und vorhandene Lagerbestände können noch ausgeliefert werden. Während der Quarantäne ist allerdings mit einem vollständigen Ausfall der Produktion im Werk Prachatice zu rechnen. Die InTiCa Systems AG, der Vorstand und die lokale Geschäftsführung arbeiten eng mit den tschechischen Behörden zusammen, um die Mitarbeiter der Gesellschaft und deren Angehörige zu schützen und die Auswirkungen auf die Produktion und die Kunden der InTiCa Systems AG so gering wie möglich zu halten.

Der Vorstand rechnet mit einem möglichen Umsatzausfall von bis zu 1,5 MEUR für jede Woche des Produktionsausfalls, der bis zum Ende des Geschäftsjahres möglicherweise nicht mehr nachgeholt werden kann. Eine genaue Abschätzung der Ergebnisauswirkungen ist derzeit noch nicht möglich. Eine Prognose für Jahresumsatz und Ergebnis kann der Vorstand aufgrund der nicht planbaren Auswirkungen der Covid-19-Pandemie nach wie vor nicht abgeben.

KONTAKT Dr. Gregor Wasle | Vorsitzender des Vorstands TEL +49 (0) 851 - 966 92 - 0 FAX +49 (0) 851 - 966 92 - 15 MAIL investor.relations@intica-systems.com

Über InTiCa Systems:

InTiCa Systems ist ein führender europäischer Anbieter in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von induktiven Komponenten, passiver analoger Schaltungstechnik und mechatronischer Baugruppen. Das Unternehmen arbeitet in den Geschäftsfeldern Automobiltechnologie sowie Industrieelektronik und beschäftigt an den Standorten in Passau, Prachatice/Tschechien und Silao/Mexiko über 700 Mitarbeiter.

Produkte im Geschäftsfeld Automobilindustrie sind unter anderem Innovationen, welche den Komfort und die Sicherheit von Automobilen erhöhen, die Leistungsfähigkeit von Elektro- sowie Hybridfahrzeugen steigern sowie die CO2-Emissionen reduzieren. Im Geschäftsfeld Industrieelektronik entwickelt und fertigt InTiCa Systems mechatronische Baugruppen für die Solarindustrie und andere industrielle Anwendungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

Diese Mitteilung enthält Aussagen zur zukünftigen Geschäftsentwicklung der InTiCa Systems AG. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstandes sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Sollten die den Prognosen zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen, können die tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten Aussagen wesentlich abweichen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren. Sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Da vorausschauende Aussagen ausschließlich von den Umständen am Tag der Veröffentlichung ausgehen, haben wir weder die Absicht noch übernehmen wir die Verpflichtung, diese laufend zu aktualisieren.

Sprache: Deutsch Unternehmen: InTiCa Systems AG Spitalhofstraße 94 94032 Passau Deutschland Telefon: 0851 / 96692 0 Fax: 0851 / 96692 15 E-Mail: investor.relations@intica-systems.com Internet: www.intica-systems.com

