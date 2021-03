DGAP-Adhoc: Investis erwirbt Rohr AG und baut Segment Real Estate Services weiter aus (deutsch)

Investis erwirbt Rohr AG und baut Segment Real Estate Services weiter aus

Investis erwirbt Rohr AG und baut Segment Real Estate Services weiter aus

12.03.2021

* Umsatz 2020 von CHF 41 Millionen

* Weiterführung der Unternehmung unter der bekannten Marke Rohr AG

* Ausbau der nationalen Marktstellung im Bereich Facility Services

Investis Holding SA baut ihr Segment Real Estate Services weiter aus und erwirbt per 12. März 2021 die Rohr AG. Das seit 1930 bestehende Unternehmen ist im Bereich Facility Services tätig und hat ihren Sitz in Hausen, Kanton Aargau. Das Unternehmen beschäftigt rund 1'000 Mitarbeitende und erwirtschaftete 2020 einen Jahresumsatz von CHF 41 Mio. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart.

Mit dieser Übernahme setzt Investis ihre Wachstumsstrategie im Segment Real Estate Services sukzessive um und baut ihre Marktposition weiter aus. Rohr AG ist ein renommiertes Unternehmen, welches zusätzliche Erfahrung und Knowhow im Facility Services in die Investis-Gruppe einbringen wird. Rohr AG bietet Lösungen in den Bereichen Spezial- und Fassadenreinigung, Unterhaltsreinigung, Integrales Gebäudemanagement sowie Bau und Betrieb von Reinräumen an. Das Kompetenzzentrum Reinraum der Rohr AG unterstützt Unternehmen schweizweit in der Uhrenindustrie, der Mikroelektronik sowie der Pharmaindustrie und Medizinaltechnik.

Rohr AG wird als eigenständige Firma, am bisherigen Standort Hausen, unter ihrem bestehenden Namen weiterhin tätig sein. Alle Mitarbeitenden werden übernommen. Dadurch bleibt die lokale Verankerung und Bekanntkeit erhalten. 'Dieses Unternehmen ist eine optimale Ergänzung zu unseren bestehenden Tochtergesellschaften im Bereich Facility Services. Durch die Akquisition werden wir unsere Dienstleistungen weiter ausbauen und die nationale Bekanntheit im Markt stärken. Ebenfalls werden sich durch die Integration interessante Weiterentwicklungsmöglichkeiten ergeben. Gleichzeitig können Synergien optimal genutzt werden', betont Walter Eberle, Head Real Estate Services von Investis.

