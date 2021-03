DGAP-Adhoc: Investis erwirbt SEA lab - Spezialist im Nachweis von Asbest (deutsch)

Investis erwirbt SEA lab - Spezialist im Nachweis von Asbest

^ EQS Group-Ad-hoc: INVESTIS Holding SA / Schlagwort(e): Ankauf Investis erwirbt SEA lab - Spezialist im Nachweis von Asbest

18.03.2021 / 17:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

* Umsatz 2020 von CHF 2 Millionen

* Technologisch führend im Bereich Asbest-Analytik

* Ausbau der Marktstellung im Bereich Sicherheits- und Umweltanalyse

Investis Holding SA baut ihr Segment Real Estate Services weiter aus und erwirbt per 18. März 2021 die SEA lab - Safety and Environmental Analysis SA. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Biel und einer Zweigniederlassung in Zürich, wurde 2019 gegründet und beschäftigt 13 Mitarbeitende. Die Firma erwirtschaftete 2020 einen Jahresumsatz von CHF 2 Mio. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart.

Mit Labors in Biel und Zürich bietet SEA lab folgende Dienstleistungen an:

* Akkreditierte Analysen von Asbest in Baumaterialen und Luftproben;

* Asbestanalysen in Trinkwasser und Oberflächenwasser;

* Analysen von asbestkontaminierten Böden, Strassenbelägen, etc;

* Weitere Analysen von Schadstoffen aller Art in Baumaterialien.

Aufgrund erhöhter Prüfanforderungen erwartet Investis ein starkes Wachstum im Bereich Sicherheits- und Umweltanalytik in der Schweiz. Das Marktvolumen wird derzeit auf CHF 15 Millionen pro Jahr geschätzt.

SEA lab SA wird als eigenständige Firma, an den bisherigen Standorten unter ihrem bestehenden Namen weiterhin tätig sein. Alle Mitarbeitenden werden übernommen. 'Dieses Unternehmen ist eine optimale Ergänzung zu unserer erfolgreichen Tochtergesellschaft ProLabo im Bereich Baustoffanalysen mit Fokus auf Asbest. Durch diese Akquisition wird Investis zum Schweizer Marktführer im Bereich Nachweis und Analyse von Asbest. Ebenfalls werden sich durch die Integration in die Investis Gruppe interessante Weiterentwicklungs- und Synergiemöglichkeiten ergeben', betont Walter Eberle, Head Real Estate Services von Investis.

Mit dieser Übernahme setzt Investis ihre Wachstumsstrategie im Segment Real Estate Services fort und baut ihre Marktposition weiter aus.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: INVESTIS Holding SA Neumühlequai 6 8001 Zürich Schweiz Telefon: +41 58 201 7242 E-Mail: laurence.bienz@investisgroup.com

ISIN: CH0325094297 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1176806

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

1176806 18.03.2021 CET/CEST

°