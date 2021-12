DGAP-Adhoc: Investor Day 2021Cembra präsentiert aktualisierte Strategie für 2022-2026 (deutsch)

Investor Day 2021Cembra präsentiert aktualisierte Strategie für 2022-2026

^ EQS-Ad-hoc: Cembra Money Bank AG / Schlagwort(e): Sonstiges Investor Day 2021 Cembra präsentiert aktualisierte Strategie für 2022-2026

07.12.2021 / 07:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

* Cembra strebt eine Eigenkapitalrendite von 13-14% in den Jahren 2022/2023 und von über 15% ab 2024 an, ausserdem die Auszahlung einer Dividende von CHF 3.75 für 2021 und mindestens CHF 3.75 für 2022 und danach (basierend auf einem nachhaltigen Gewinnwachstum) sowie eine Tier-1-Kapitalquote von über 17%

* Cembra verfolgt die strategische Ambition, Technologie zu nutzen, um die intuitivsten Kundenlösungen im Konsumkreditgeschäft in der Schweiz anzubieten

* Das Unternehmen wird seine Effizienz erheblich steigern, das Wachstum in den Kerngeschäften beschleunigen und neue Wachstumschancen ergreifen, insbesondere im aufkommenden «Buy Now, Pay Later»-Geschäft

* Cembra wird ihr Betriebsmodell deutlich vereinfachen und in die Neugestaltung der Technologielandschaft investieren, um jährliche Kosteneinsparungen in Höhe von mindestens CHF 30 Millionen zu erzielen und so den Weg für ein profitables Wachstum zu ebnen

* Trading-Update: Stabile Geschäftsentwicklung für das Gesamtjahr 2021 erwartet; Reingewinn zwischen CHF 159 Millionen und CHF 162 Millionen in Aussicht

Zürich - Im Rahmen des heutigen Investor Day wird CEO Holger Laubenthal zusammen mit weiteren Mitgliedern der Geschäftsleitung die aktualisierte Strategie von Cembra für den Zeitraum 2022-2026 vorstellen.

Holger Laubenthal, CEO Cembra: «Seit unserem Börsengang 2013 haben wir unsere führende Marktposition erfolgreich gestärkt und unsere finanziellen Ziele kontinuierlich übertroffen. Im nächsten Strategiezyklus werden wir diesen Weg weitergehen, indem wir die Stärken unserer bewährten Credit Factory nutzen, unsere Effizienz erheblich steigern, das Wachstum in unseren Kerngeschäften beschleunigen und neue Wachstumschancen ergreifen, insbesondere im Bereich Buy Now, Pay Later. Unsere strategischen Programme werden durch einen Wandel in unserer Unternehmenskultur unterstützt, indem wir uns zu einer kundenorientierten, agilen, lernorientierten und kollaborativen Organisation entwickeln.»

Cembra ist in einem attraktiven Markt tätig, auf dem eine robuste und wachsende Nachfrage herrscht. Die Pandemie hat die Umstellung von Bargeld auf andere Zahlungsmöglichkeiten beschleunigt. Es gibt auch einen Trend hin zu flexibleren Zahlungs- und Finanzierungsoptionen, die direkt in den Kaufprozess eingebettet sind (Embedded Finance). Als Marktführerin und mit einzigartigem Know-how ist Cembra hervorragend positioniert, um diese Trends zu nutzen. Das strategische Ziel von Cembra ist es, Verbrauchern und Geschäftspartnern die intuitivsten Zahlungs- und Finanzierungslösungen in der Schweiz zu bieten - und zwar durch den Einsatz von Technologie und mit einem weiterhin überzeugenden Kundenservice.

Vier strategische Programme, um diese Ziele zu erreichen Gestützt auf ihre Stärken - die bewährte Credit Factory, einen Kundenstamm von über einer Million Kunden in der Schweiz und jahrzehntelange Erfahrung im Kreditgeschäft für Privatkunden - hat Cembra vier strategische Programme definiert, um ihre strategischen und finanziellen Ziele zu erreichen.

Operational Excellence: radikale Vereinfachung und technologischer Wandel Im Rahmen des bereits gestarteten «Operational Excellence»-Programms wird Cembra ihr Betriebsmodell deutlich vereinfachen und ihre Technologielandschaft neugestalten. Ziel ist es, ein nahtloses digitales Kundenerlebnis zu schaffen und die Effizienz durch Standardisierung und Automatisierung deutlich zu steigern. Dieser Wandel wird unter anderem durch die Nutzung cloudbasierter Infrastrukturen ermöglicht und führt zu mehr datengesteuerter Innovation. Die Änderungen erfordern bis 2025 Investitionen in Höhe von CHF 55 Millionen und führen ab 2026 zu jährlichen Kosteneinsparungen von mindestens CHF 30 Millionen, die bereits ab 2024 positive Auswirkungen auf das Nettoergebnis zeigen werden. Im Ergebnis wird das Aufwand-Ertrag-Verhältnis bis 2023 mit etwa 50% bis 52% weitgehend unverändert bleiben und dann bis 2026 allmählich auf unter 39% sinken.

Business Acceleration: verbessertes Wertversprechen und grössere Marktreichweite Das «Business Acceleration»-Programm wird sich darauf konzentrieren, das Wachstum in den drei Kernbereichen von Cembra zu beschleunigen und das Ergebnis zu verbessern. Im Bereich der Kredite für Privatkunden wird Cembra die Differenzierung durch flexible Angebote weiter erhöhen, sich konsequent an den sich ändernden Kundenbedürfnissen orientieren, insbesondere durch ein verbessertes digitales Kundenerlebnis, und das Partnernetz ausbauen. Im Bereich Fahrzeugleasing und -kredite wird Cembra den Onboarding-Prozess deutlich vereinfachen und verkürzen, bis Ende 2022 eine neue technische Plattform für Leasing einführen, das Vertriebsnetz ausbauen und das Geschäft auf Wachstum ausrichten.

Im Kreditkartengeschäft wird im ersten Quartal 2022 eine neue Self-Service-App starten. Cembra wird zudem eine neue, eigene Kreditkarte mit innovativen Dienstleistungen und attraktiven Funktionen auf den Markt bringen. Darüber hinaus will sie die Durchdringung bestehender Partnerschaften erhöhen und strebt weitere Partnerschaften an. Mit einem Kundenstamm von über einer Million Kunden verfügt Cembra über wertvolle Einblicke in das Kundenverhalten und kann diese für die Differenzierung ihrer Produkte und Dienstleistungen nutzen. In der Kombination werden diese Massnahmen dazu führen, die Rentabilität des Kreditkarten-Portfolios nach einer vorübergehenden Reduzierung gemäss der bisherigen Prognose zu erhalten. Es wird erwartet, dass die Erträge und Forderungen im Kreditkartengeschäft im Geschäftsjahr 2023 wieder mindestens das Niveau von vor der Covid-Pandemie (Geschäftsjahr 2019) erreichen werden.

Neue Wachstumsmöglichkeit: «Buy Now, Pay Later» als attraktives neues Geschäftsfeld Mit dem Konzept «Buy Now, Pay Later» (BNPL) können Kunden wählen, ob sie direkt beim Kauf oder auf Rechnung und in Raten zahlen möchten. Das jährliche Transaktionsvolumen in diesem Bereich wächst in der Schweiz derzeit zweistellig und wird nach Schätzungen von Cembra bis 2025 ein Volumen von CHF 3 bis 4 Milliarden erreichen. Mit ihrer Tochtergesellschaft Swissbilling ist Cembra bereits gut positioniert, um an diesem Wachstum teilzuhaben, und hat bereits erste BNPL-Lösungen für IKEA und andere Geschäftspartner erfolgreich umgesetzt. Swissbilling plant, ihr Leistungsangebot im ersten Halbjahr 2022 zu erweitern.

Kultureller Wandel: hin zu einer agilen, lernorientierten und kollaborativen Organisation Die Umsetzung der Strategie wird begleitet durch ein Programm zur kulturellen Transformation zur Förderung einer kompromisslos kundenorientierten Denkweise mit bereichsübergreifenden Teams und entsprechend befähigten Mitarbeitenden. Ziel ist es, eine agile und lernorientierte Organisation zu schaffen, in der alle mit Zuversicht und Vertrauen zusammenarbeiten.

Angepasste Organisation Im Rahmen der aktualisierten Strategie bündelt Cembra seine Kundeneinheiten in der neu geschaffenen Division Sales and Distribution. Peter Schnellmann, ein erfahrener Verkaufs- und Vertriebsexperte, der bereits von 2009 bis 2018 in führenden Positionen für Cembra tätig war, wurde per 1. Januar 2022 zum Chief Sales and Distribution Officer und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Die bisherigen Mitglieder der Geschäftsleitung, Daniel Frei, Managing Director B2C, und Jerry Fohringer, Managing Director B2B, haben sich entschieden, das Unternehmen zu verlassen. CEO Holger Laubenthal: "Wir freuen uns, mit Peter Schnellmann einen ausgewiesenen Branchenkenner mit umfangreichen Marktkenntnissen wieder im Team zu haben. Wir danken Daniel Frei und Jerry Fohringer für ihr grosses Engagement und ihre wertvollen Beiträge über viele Jahre hinweg und wünschen ihnen für ihre Zukunft alles Gute."

Finanzziele: ROE-Ziel von 15% und mittelfristig steigende Dividende Die erfolgreiche Umsetzung der Strategie wird Cembra in die Lage versetzen, ein jährliches Wachstum bei den Forderungen von 1-3% zu erzielen und die Kommissions- und Gebührenerträge auf mindestens 30% der Nettoerträge zu erhöhen (Geschäftsjahr 2020: 25%). Mittelfristig (ab 2024) erwartet das Unternehmen eine Eigenkapitalrendite von über 15%. Aufgrund der prognostizierten Auswirkungen der bereits angekündigten Beendigung der Migros-Partnerschaft und der Investitionen, die für die Umgestaltung der Technologielandschaft erforderlich sind, wurde für die Jahre 2022 und 2023 ein etwas niedrigeres ROE-Ziel von 13-14% festgelegt. Für 2021 plant das Unternehmen die Auszahlung einer Dividende in Höhe von CHF 3.75 pro Aktie. Weiter erwartet Cembra, dass die Dividende für 2022 mindestens CHF 3.75 betragen wird. Danach erwartet Cembra basierend auf dem nachhaltigen Gewinnwachstum eine steigende Dividende, die jeweils mindestens auf der Höhe des Vorjahres liegen wird. Die Zielvorgabe für die Tier-1-Kapitalquote bleibt bei 17%, und alles darüber hinausgehende Kapital wird zur Finanzierung von Wachstum verwendet oder an die Aktionäre ausgeschüttet.

Trading-Update Im Zusammenhang mit dem Investor Day hat Cembra ihre Prognose für die wichtigsten Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2021 aktualisiert. Vor allem dank einer weiteren Erholung des Kreditkartengeschäfts und einer ausgezeichneten Verlustquote erwartet Cembra einen Reingewinn zwischen CHF 159 Millionen und CHF 162 Millionen gegenüber dem Vorjahreswert von CHF 153 Millionen.

Investor Day 2021 Der heutige Investor Day in Zürich, der um 9 Uhr MEZ beginnt, wird in englischer Sprache abgehalten und live auf der Website von Cembra übertragen: www.cembra.ch/investoren.

Kontakt Medien: Karin Broger; +41 79 773 68 89; [1]media@cembra.ch 1. mailto:media@cembra.ch Investor Marcus Händel; +41 44 439 85 72; Relations: [1]investor.relations@cembra.ch 1. mailto:investor.relations@cembra.ch Über Cembra Money Bank Cembra ist eine führende Schweizer Anbieterin von Finanzierungslösungen und -dienstleistungen. Unsere Produktepalette umfasst Konsumkreditprodukte wie Privatkredite und Fahrzeugfinanzierungen, Kreditkarten, den Vertrieb von damit zusammenhängenden Versicherungen sowie Rechnungsfinanzierungen, Einlagen und Anlageprodukte.

Cembra zählt über 1 Million Kunden in der Schweiz und beschäftigt mehr als 1'000 Mitarbeitende aus 41 Ländern. Unser Hauptsitz liegt in Zürich und wir betreiben unser Geschäft in allen Schweizer Landesteilen über ein Netz von Filialen, unsere Online-Präsenz sowie Kreditkartenpartner, unabhängige Vermittler und Autohändler.

Wir sind seit 2013 als unabhängige Schweizer Bank an der SIX Swiss Exchange kotiert. Cembra wird von Standard & Poor's mit A- bewertet und ist im SXI Switzerland Sustainability 25 Index sowie im 2021 Bloomberg Gender Equality Index enthalten.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Cembra Money Bank AG 20 Bändliweg 8048 Zürich Schweiz Telefon: 044 439 8111 Internet: https://www.cembra.ch

ISIN: CH0225173167 Valorennummer: A1W65V Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart; SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1254644

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1254644 07.12.2021 CET/CEST

°