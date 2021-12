DGAP-Adhoc: Investorentag zur Wissensvermittlung und Orientierung über die strategische Stossrichtung (deutsch)

Investorentag zur Wissensvermittlung und Orientierung über die strategische Stossrichtung

Heute veranstaltet die TX Group ihren ersten Investorentag für institutionelle Investoren und Analysten. Das Ziel der Veranstaltung ist es, Wissen über die TX Group und ihre Unternehmen zu vermitteln sowie über die strategische Stossrichtung zu orientieren. Dabei werden auch die beiden strategischen Beteiligungen, SMG Swiss Marketplace Group und JobCloud, beleuchtet. Sie spielen für die TX Group eine zentrale Rolle. Die Transaktion, aus der die SMG Swiss Marketplace Group hervorging, führte zu einem Verkaufserlös von CHF 270 Mio., davon die Hälfte in bar. Der Verwaltungsrat der TX Group beabsichtigt, diese CHF 135 Mio. über einen Zeitraum von drei Jahren als Sonderdividende von dreimal CHF 4.20 pro Aktie an die Aktionäre auszuschütten.

80 % der heutigen Geschäfte der TX Group wurden in den letzten 20 Jahren entwickelt oder übernommen. Der Anteil der digitalen Umsätze ist von 2 % auf 56 % gestiegen und die TX Group ist in ihren traditionellen Geschäftsfeldern zur Schweizer Marktführerin geworden. Dazu gehören Tamedia mit ihren historischen Medienmarken, die Gratismedien von 20 Minuten sowie die Werbevermarkterin Goldbach. Gleichzeitig hat die Gruppe bedeutende Werte und Beteiligungen an digitalen Plattformen aufgebaut: an der SMG Swiss Marketplace Group (Homegate, ImmoScout24, Carforyou, Autoscout24, Tutti, Ricardo und FinanceScout), an der JobCloud sowie an Doodle, Zattoo und verschiedenen Fintech-Ventures.

Im Einklang mit der vor zwei Jahren eingeführten dezentralen Struktur werden die Unternehmen der TX Group unabhängig positioniert. In einem dynamischen Umfeld sollen damit gute Voraussetzungen für ihre weitere Entwicklung geschaffen werden. Mit Qualitätsjournalismus und mit ihren vielfältigen digitalen Plattformen will die TX Group einen Beitrag zu einer freien demokratischen Gesellschaft leisten, in der die Menschen sich ihrer eigenen Meinungen bilden können und Wahlmöglichkeiten haben.

Auf diesem Fundament will die TX Group ihr Portefeuille weiterentwickeln und nachhaltig Wert schaffen. Dabei sind die beiden Beteiligungen an der JobCloud und an der SMG Swiss Market Place Group von zentraler Bedeutung. Als führendes digitales Unternehmen im Schweizer Stellenvermittlungsmarkt und mit ihrer Beteiligung an der ebenfalls führenden 'karriere.at' in Österrreich investiert JobCloud in den Ausbau ihre Plattformen. Die SMG Swiss Marketplace Group ist in den letzten Monaten aus einer Fusion hervorgegangen. Die beteiligten Partner TX Group (31 %), die Mobiliar und Ringier (je 29.5 %) sowie General Atlantic (10 %) streben eine Stärkung der eingebrachten Plattformen in den Bereichen Immobilien, Mobilität, Finanzen und General Marketplaces an. Der Finanzinvestor General Atlantic hat seine 10 % Beteiligung von der TX Group zum Preis von CHF 270 Mio. übernommen, wovon für die Hälfte ein Darlehen gewährt wurde.

Der Verwaltungsrat der TX Group beabsichtigt, den resultierenden Mittelzufluss von CHF 135 Mio. an die Aktionäre der TX Group auszuschütten. Als Basis für eine stabile Dividendenpolitik wird die Sonderdividende über drei Jahre ausbezahlt: Für die Geschäftsjahre 2021, 2022 und 2023 wird damit die Dividende der TX Group mindestens CHF 4.20 pro Aktie betragen. Darüber hinaus wird sich die Dividende am freien Cashflow orientieren.

Über die TX Group Die TX Group bildet ein Netzwerk von Plattformen und Beteiligungen, das den Nutzerinnen und Nutzern täglich Informationen, Orientierung, Unterhaltung sowie Hilfestellungen für den Alltag bietet. Die Wurzeln liegen in der Publizistik mit den vielfältigen Zeitungen von Tamedia sowie den Gratisrmedien von 20 Minuten. Ergänzt wird das Portfolio durch die Werbevermarkterin Goldbach. Die TX Group ist Ankeraktionärin der SMG Swiss Marketplace Group und von JobCloud, hält Mehrheitsbeteiligungen an Doodle und Zattoo und ist als Venture-Investorin im Bereich Fintech engagiert. Das 1893 gegründete Unternehmen ist seit 2000 an der Schweizer Börse kotiert. www.tx.group

