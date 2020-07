DGAP-Adhoc: JDC Group AG: JDC Group AG beendet plangemäß Rückkaufprogramm für eigene Aktien (deutsch)

JDC Group AG: JDC Group AG beendet plangemäß Rückkaufprogramm für eigene Aktien

30.07.2020 / 20:20 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

JDC Group AG beendet plangemäß Rückkaufprogramm für eigene Aktien

Wiesbaden, 30. Juli 2020

Der Vorstand der JDC Group AG ( ISIN DE000A0B9N37 ) hatte am 29. Juli 2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Ausnutzung der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 24. August 2018 beschlossen, maximal bis zu 656.423 Aktien der Gesellschaft (dies entspricht maximal bis zu ca. 5 % des Grundkapitals der Gesellschaft) maximal bis zu einem Gesamtkaufpreis ohne Nebenkosten von EUR 5.000.000,00 zurückzukaufen. Die maximale Laufzeit des Rückkauprogramms war bis zum 30. Juli 2020 befristet worden.

Das Rückkaufprogramm hat am 05. August 2019 begonnen und endet plangemäß mit Ablauf des 30. Juli 2020.

Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms hat die Gesellschaft 505.202 Aktien zu einem Gesamtkaufpreis ohne Nebenkosten von EUR 3.079.272,17 zurückgekauft. Die Gesamtanzahl der von der JDC Group AG derzeit gehaltenen eigenen Aktien beträgt 505.202 Stück. Dies entspricht 3,85 % des Grundkapitals der Gesellschaft.

Der letzte Stand des Aktienrückkaufprogramms ist auf der Website der JDC Group AG unter nachfolgendem Link veröffentlicht: https://jdcgroup.de/investor-relations/

