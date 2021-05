Joh. Friedrich Behrens AG: Wesentliche Bedingung für das Closing erfüllt: Bundeswirtschaftsministerium bestätigt außenwirtschaftsrechtliche Unbedenklichkeit.

^ DGAP-Ad-hoc: Joh. Friedrich Behrens AG / Schlagwort(e): Anleihe/Verkauf Joh. Friedrich Behrens AG: Wesentliche Bedingung für das Closing erfüllt: Bundeswirtschaftsministerium bestätigt außenwirtschaftsrechtliche Unbedenklichkeit.

27.05.2021 / 21:33 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc / Insider-Information gem. Art. 17 MAR

Behrens AG: Wesentliche Bedingung für das Closing erfüllt: Bundeswirtschaftsministerium bestätigt außenwirtschaftsrechtliche Unbedenklichkeit.

Ahrensburg, 27. Mai 2021 - Die Joh. Friedrich Behrens AG gibt bekannt, dass die wesentliche Bedingung für das zum Stichtag 01. Juni 2021 geplante Closing der Veräußerung des operativen Geschäftsbetriebs der Behrens-Gruppe erfüllt ist. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat heute eine außenwirtschaftsrechtliche Unbedenklichkeitsbescheinigung erteilt hinsichtlich der am 26. März 2021 vereinbarten Veräußerung an eine Tochtergesellschaft der GreatStar Europe AG, Erlen (Schweiz). Damit liegen die wesentlichen Voraussetzungen für den Vollzug der Transaktion nun vor, letzte Bedingungen sind noch zu erfüllen.

Über die Joh. Friedrich Behrens AG Die Joh. F. Behrens AG ist einer der europaweit marktführenden Hersteller von Befestigungstechnik für Holz, mit Holz und holzähnlichen Werkstoffen. Die seit über 100 Jahren bestehende Behrens-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Ahrensburg und Tochter- und Beteiligungsunternehmen in Europa und Übersee. Über diesen Verbund vertreibt sie in Deutschland entwickelte und produzierte Werkzeugmaschinen (druckluft- und gasbetriebene Nagel- und Klammergeräte) sowie entsprechende Befestigungsmittel (magazinierte Nägel, Klammern und Schrauben). Die Marken "BeA" und "KMR" stehen für Spitzenprodukte der Befestigungstechnik, die sich durch innovative Technologien, höchste Qualitätsstandards und moderne Fertigungsmethoden auszeichnen. Weltweit beschäftigt die Behrens-Gruppe über 400 Mitarbeiter und vertreibt ihre Produkte über Tochtergesellschaften und darüber hinaus mit fest etablierten Vertretungen in über 40 weiteren Ländern. Zu den Abnehmern gehören unter anderem Unternehmen aus der holzverarbeitenden Industrie, der Verpackungsindustrie, der Bauindustrie und der Automobilindustrie. Eine wesentliche Stärke der Behrens-Gruppe ist neben dem innovativen Produktangebot, das kontinuierlich optimiert und erweitert wird, die ausgeprägte Servicephilosophie.

Kontakt: EULE Corporate Capital GmbH Joh. Friedrich Behrens AG Anita Roßbach, Andreas Uelhoff Investor Relations Beim Strohhause 27 Bogenstraße 43 - 45 20097 Hamburg 22926 Ahrensburg Tel.: 040 555 029 88 - 80 Tel.: 04102 78 - 495 Fax: 040 555 029 88 - 89 Fax: 01402 78 - 109 Internet: E-Mail: www.eulecc.de Internet: www.behrens.ag E-Mail: ir@eulecc.de E-Mail: Presse@behrens-group.com Anleger@behrens-group.com Die Informationen in dieser Mitteilung stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg noch in Österreich oder in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oder Österreichs findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland, Luxemburg oder Österreich erfolgt ausschließlich auf Grundlage des Wertpapierprospekts, der von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in Deutschland und die Finanzmarktaufsicht in Österreich notifiziert wurde. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft unter www.behrens.ag/anleihe-2020 und www.bourse.lu veröffentlicht. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung nicht erlaubt ist, oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist, verbreitet werden. Jede Verletzung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen dieser Länder begründen.

27.05.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Joh. Friedrich Behrens AG Bogenstraße 43-45 22926 Ahrensburg Deutschland Telefon: +49 (0)4102 - 78 - 0 Fax: +49 (0)4102 - 78 - 109 E-Mail: info@bea-group.com Internet: www.behrens.ag

ISIN: DE0005198907 , DE000A161Y52 , DE000A2TSEB6

WKN: 519890, A161Y5, A2TSEB Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1201743

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1201743 27.05.2021 CET/CEST

°