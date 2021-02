DGAP-Adhoc: Kardex Holding AG: Kardex wird Partner von AutoStore (deutsch)

Kardex Holding AG: Kardex wird Partner von AutoStore

Zürich, 18.02.2021

Die Kardex Holding AG hat mit Autostore AS eine globale Partner-Vereinbarung unterzeichnet. AutoStore ist eine leistungsfähige und platzsparende Lager- und Kommissionier-Lösung zur schnellen Abwicklung von Kleinteileaufträgen mit Hilfe von autonomen Robotern. Die seit einigen Jahren sehr erfolgreich im Markt eingesetzte Technologie ergänzt das Angebotsspektrum der Kardex insbesondere im Bereich umfassender Order Fulfilment Lösungen.

Als globaler Partner von AutoStore wird Kardex zukünftig weltweit AutoStore-Lösungen verkaufen, projektieren und installieren. Über das globale Netzwerk von Kardex wird AutoStore verstärkt auch den Zugang zu kleineren und mittelgrossen Unternehmen in unterschiedlichsten Industrie- und Kundensegmenten finden. «Mit AutoStore ergänzen wir unser Produkte-Portfolio in idealer Weise und können dadurch die Logistik-Anforderungen unserer Kunden optimal lösen», sagt Jens Fankhänel, CEO der Kardex Holding.

Für Rückfragen:

Edwin van der Geest, Investor Relations

Tel. +41 (0) 43 268 32 30 Mobile +41 (0) 79 330 55 22 investor-relations@kardex.com

Über AutoStore

AutoStore, gegründet 1996, ist ein Unternehmen für Robotertechnologie, das die Cube Storage Automation erfunden hat und in diesem Bereich weiterhin Pionierarbeit leistet: Cube Storage Automation - die dichteste und eine der schnellsten existierenden Lösungen für die Auftragsabwicklung. Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Verbindung von Soft-, Hardware und menschlichen Fähigkeiten, um die Zukunft der Lagerhaltung zu gestalten. AutoStore ist global vertreten, mit 550 installierten Systemen in 30 Ländern und einer Vielzahl von Branchen. Alle Verkäufe werden von einem Netzwerk qualifizierter Systemintegratoren, die wir Partner nennen, vertrieben, entworfen, installiert und gewartet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Nedre Vats (Norwegen), mit Niederlassungen in Oslo (Norwegen), in den USA, in Grossbritannien, Polen, Deutschland, Spanien, Japan, Südkorea und Frankreich.

Über Kardex

Kardex ist ein weltweit agierender Industrie-Partner für Intralogistik- Lösungen und ein führender Anbieter von automatisierten Lagerlösungen und Materialflusssystemen. Die Gruppe besteht aus zwei unternehmerisch geführten Divisionen, Kardex Remstar und Kardex Mlog. Kardex Remstar entwickelt, produziert und unterhält dynamische Lager- und Bereitstellungssysteme und Kardex Mlog integrierte Materialflusssysteme und automatische Hochregallager. Die beiden Divisionen sind für ihre Kunden ein Partner über den ganzen Lebenszyklus eines Produkts oder einer Lösung. Rund 1900 Mitarbeitende sind weltweit in über 30 Ländern für die Gesellschaften der Kardex aktiv. Die Kardex Holding AG ist seit 1987 an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert.

