DGAP-Adhoc: Katrin Wehr-Seiter als Verwaltungsrätin der Meyer Burger Technology AG nominiert (deutsch)

Der Verwaltungsrat der Meyer Burger Technology AG hat heute bekannt gegeben, Katrin Wehr-Seiter an der ordentlichen Generalversammlung vom 5. Mai 2022 zur Wahl in den Verwaltungsrat vorzuschlagen.

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Katrin Wehr-Seiter als ein unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrates. Katrin Wehr-Seiter (geboren 1970) ist als Managing Director/ Partner bei BIP Capital Partners, Luxembourg, aktiv. Zuvor wirkte sie als Principal bei der internationalen Private-Equity-Gesellschaft Permira. Katrin Wehr-Seiter hat nach ihrem technischen Studium ihre berufliche Laufbahn bei der Siemens AG gestartet und war hier unter anderem im Bereich Energieerzeugung in Deutschland und den USA tätig. Neben ihrem technischen Background verfügt sie über grosse Erfahrung in den Bereichen M&A, Asset Management und Investitionsprojekte sowie Unternehmensentwicklung. Zudem amtet Frau Katrin Wehr-Seiter als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied bei SES S.A. und Bellevue Group AG. Sie ist Dipl.-Ing. Maschinenbau der TU Chemnitz und hat einen MBA am INSEAD, Frankreich, erworben.

Verwaltungsratspräsident Franz Richter: «Katrin Wehr-Seiter verstärkt mit ihrer industriellen Erfahrung, insbesondere auch im Energiebereich, und ihrem profunden Know-how in den Bereichen Investitionstätigkeit und Unternehmensentwicklung, das bestehende Gremium in idealer Weise.»

Bei der ordentlichen Generalversammlung am 5. Mai in Thun stellen sich alle bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats zur Wiederwahl zur Verfügung. Die Sitze im Verwaltungsrat der Meyer Burger Technology AG würden sich im Falle der Wahl von Katrin Wehr-Seiter von vier auf fünf erhöhen.

Link zur vollständigen Traktandenliste, zu den Erläuterungen des Verwaltungsrats und zur Biografie von Katrin Wehr-Seiter: www.meyerburger.com/de/generalversammlung

