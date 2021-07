DGAP-Adhoc: KION GROUP AG: KION Group hebt die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 an (deutsch)

KION GROUP AG: KION Group hebt die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 an

KION GROUP AG

Thea-Rasche-Straße 8

60549 Frankfurt am Main

ISIN DE000KGX8881

KION Group hebt die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 an

Frankfurt/Main, 26. Juli 2021

Die KION Group hat im ersten Halbjahr 2021 in allen wesentlichen Steuerungskennzahlen eine deutliche Steigerung gegenüber ihrer ursprünglichen Erwartung erreicht. In Verbindung mit dem positiven Ausblick für das Gesamtjahr gemäß aktuellen Prognosen zur Weltwirtschaft und insbesondere der sich abzeichnenden positiven Umsatzentwicklung der KION Group auch für den weiteren Jahresverlauf hat der Vorstand der KION GROUP AG heute beschlossen, die am 2. März 2021 im Prognosebericht 2020 aufgeführten Zielwerte für das Geschäftsjahr 2021 zu erhöhen. Hiervon ausgenommen sind der Free Cashflow des Konzerns sowie der Auftragseingang im Segment Supply Chain Solutions (SCS), deren angestrebte Zielkorridore unverändert bleiben.

Auf Basis der vorläufigen Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2021 und einer in diesem Zusammenhang aktualisierten Unternehmensplanung für das Gesamtjahr 2021 erwartet der Vorstand für den Konzern der KION GROUP AG sowie für die Segmente Industrial Trucks & Services (ITS) und Supply Chain Solutions (SCS) für das Geschäftsjahr 2021 Unternehmenskennzahlen in den folgenden Bandbreiten zu erreichen:

Angepasste Prognose Bisherige Prognose für für Geschäftsjahr 2021 Geschäftsjahr 2021 (in (in Mio. EUR) Mio. EUR)

KION Group Auftragseingang 10.650 - 11.450 9.700 - 10.400 Umsatzerlöse 9.700 - 10.300 9.150 - 9.750 EBIT bereinigt 810 - 890 720 - 800 Free Cashflow 450 - 550 450 - 550 ROCE 9,0% - 10,0% 8,2% - 9,2%

Segment Industrial Trucks & Services (ITS) (*) Auftragseingang 6.850 - 7.250 5.900 - 6.200 Umsatzerlöse 6.250 - 6.550 5.900 - 6.200 EBIT bereinigt 525 - 565 445 - 485

Segment Supply Chain Solutions (SCS) (*) Auftragseingang 3.800 - 4.200 3.800 - 4.200 Umsatzerlöse 3.450 - 3.750 3.250 - 3.550 EBIT bereinigt 385 - 425 360 - 400

(*) Die Angaben für die Segmente Industrial Trucks & Services (ITS) und Supply Chain Solutions (SCS) beinhalten auch konzerninterne segmentübergreifende Auftragseingänge, Umsatzerlöse und EBIT-Effekte.

Angesichts der Unvorhersehbarkeit des weiteren Verlaufs der Corona-Pandemie und der Risiken in der Entwicklung der Absatzmärkte und Rohstoffpreise sowie hinsichtlich der Verfügbarkeit von Vorprodukten bestehen weiterhin erhebliche Unsicherheiten in der Beurteilung der Geschäftsentwicklung des Konzerns für das verbleibende Geschäftsjahr. Die dargestellten Anpassungen der Prognose für das Geschäftsjahr 2021 gründen auf der Annahme, dass es im Jahresverlauf zu keinen weitreichenderen Lockdown-Maßnahmen oder Werksschließungen kommt, und dass sich die Verfügbarkeit von Vorprodukten nicht weiter verschlechtert. Ein konjunktureller Abschwung in wichtigen Absatzmärkten und/oder eine Verschärfung der Risiken bei der Beschaffung könnte dazu führen, dass die Leistungen und Ergebnisse der KION Group in diesem Fall wesentlich von den Prognoseaussagen abweichen.

Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen beruhen auf der Fortschreibung unserer vorläufigen Finanzergebnisse des ersten Halbjahrs 2021 in die Zukunft (der vorläufige Konzernumsatz beläuft sich auf rund 4,97 Mrd. EUR und das vorläufige EBIT bereinigt auf Konzernebene auf 462 Mio. EUR). Die endgültigen Finanzergebnisse des ersten Halbjahrs 2021 werden im Zwischenbericht zum 30. Juni 2021 am 29. Juli 2021 publiziert.

Erläuterungen und Überleitungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2020 der KION GROUP AG (abrufbar unter https://www.kiongroup.com/de/Investor-Relations/Veröffentlichungen/), insbesondere auf den Seiten 58 ff., 73 ff. und 88.

Sebastian Ubert
Vice President Investor Relations
Telefon +49 (0)69 201 107 329
sebastian.ubert@kiongroup.com

Antje Kelbert
Senior Manager Investor Relations
Telefon +49 (0)69 201 107 346
antje.kelbert@kiongroup.com

