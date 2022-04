DGAP-Adhoc: KION GROUP AG: KION Group zieht Prognose für das Geschäftsjahr 2022 zurück (deutsch)

KION GROUP AG: KION Group zieht Prognose für das Geschäftsjahr 2022 zurück

^ DGAP-Ad-hoc: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Prognose KION GROUP AG: KION Group zieht Prognose für das Geschäftsjahr 2022 zurück

04.04.2022 / 20:46 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

VERÖFFENTLICHUNG VON INSIDERINFORMATIONEN NACH ARTIKEL 17 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014

Schlagworte: Prognose

KION GROUP AG

Thea-Rasche-Straße 8

60549 Frankfurt am Main

ISIN DE000KGX8881

KION GROUP AG: KION Group zieht Prognose für das Geschäftsjahr 2022 zurück

Frankfurt/Main, 4. April 2022

Angesichts der andauernden erheblichen Unsicherheiten in den Beschaffungsmärkten, die sich durch den militärischen Konflikt in Osteuropa sowie durch neuerliche Corona-Lockdowns massiv verstärken, hat der Vorstand der KION GROUP AG heute, am 4. April 2022, beschlossen, die am 3. März 2022 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2022 zurückzuziehen.

Der Vorstand der KION GROUP AG hatte am 22. Februar 2022 bei der Aufstellung des Konzernabschlusses die folgende Prognose für das Geschäftsjahr 2022 für die KION Group und ihre operativen Segmente verabschiedet:

in Mio. EUR KION Group Industrial Trucks & Services Supply Chain Solutions Auftragseingang^1 11.600 - 12.800 7.200 - 7.800 4.400 - 5.000 Umsatzerlöse^1 11.000 - 12.000 7.000 - 7.600 4.000 - 4.400 EBIT bereinigt^1 1.010 - 1.150 655 - 735 465 - 525 Free Cashflow 520 - 640 - - ROCE 11,0 % - 12,0 % - - ^1 Die Angaben für die Segmente Industrial Trucks & Services und Supply Chain Solutions beinhalten auch konzerninterne segmentübergreifende Auftragseingänge, Umsatzerlöse und EBIT-Effekte

Aufgrund der voraussichtlich deutlich länger als erwartet anhaltenden Engpässe in den Beschaffungsmärkten, der weiterhin stark steigenden Material- und Logistikkosten sowie neuerlicher Corona-Lockdowns, die insbesondere den asiatischen Markt treffen, ist die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 nicht mehr aufrechtzuerhalten. Aus heutiger Sicht sind weder der weitere Verlauf des militärischen Konflikts in Osteuropa oder der Corona-Pandemie, noch deren wirtschaftliche Auswirkungen verlässlich abzuschätzen. Es bestehen erhebliche Unsicherheiten in der Beurteilung der Geschäftsentwicklung des Konzerns für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres. Eine neue Prognose soll im weiteren Verlauf des Jahres aufgestellt werden.

Erläuterungen und Überleitungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2021 der KION GROUP AG (abrufbar unter https://www.kiongroup.com/de/Investor-Relations/Veröffentlichungen/), insbesondere auf den Seiten 70 ff. und 85 ff. Weitere Informationen für Investoren: Sebastian Ubert Vice President Investor Relations Telefon +49 (0)69 201 107 329 sebastian.ubert@kiongroup.com Fabian Giese Senior Manager Investor Relations Telefon +49 (0)69 201 107 491 fabian.giese@kiongroup.com

04.04.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: KION GROUP AG Thea-Rasche-Straße 8 60549 Frankfurt/Main Deutschland Telefon: +49 69 20110-0 E-Mail: info@kiongroup.com Internet: www.kiongroup.com

ISIN: DE000KGX8881

WKN: KGX888 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1319555

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1319555 04.04.2022 CET/CEST

°