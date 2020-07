DGAP-Adhoc: Klöckner & Co SE beruft Guido Kerkhoff ab 1. September 2020 in den Vorstand zur Nachfolge von Gisbert Rühl im Mai 2021 (deutsch)

Klöckner & Co SE beruft Guido Kerkhoff ab 1. September 2020 in den Vorstand zur Nachfolge von Gisbert Rühl im Mai 2021

Der Aufsichtsrat der Klockner & Co SE hat heute beschlossen, Guido Kerkhoff mit Wirkung zum 1. September 2020 in den Vorstand der Gesellschaft zu berufen. Guido Kerkhoff soll mit Ablauf der Hauptversammlung im Mai 2021 Gisbert Ruhl als Vorsitzender des Vorstands nachfolgen. Gisbert Rühl ist seit 2006 Mitglied des Vorstands und seit 2009 dessen Vorsitzender. Bis zur Ubernahme des Vorstandsvorsitzes wird Guido Kerkhoff als Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands tatig sein.

Die Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt ermoglicht eine nahtlose Uberleitung der Unternehmensfuhrung in enger Abstimmung mit dem amtierenden Vorsitzenden des Vorstands. Der Aufsichtsrat hat mit Guido Kerkhoff einen ausgewiesenen Branchenexperten fur das Unternehmen gewinnen konnen, der über die besten Voraussetzungen verfügt, das Unternehmen - unterstützt durch die Digitalisierungsstrategie - in die nächste Phase zu führen. Guido Kerkhoff war zuletzt Vorsitzender des Vorstands der thyssenkrupp AG.

