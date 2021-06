DGAP-Adhoc: Klöckner & Co SE: Operatives Ergebnis im zweiten Quartal 2021 wesentlich stärker als erwartet (deutsch)

Klöckner & Co SE: Operatives Ergebnis im zweiten Quartal 2021 wesentlich stärker als erwartet

Aufgrund der weiter deutlich gestiegenen Stahlpreise in Europa und den USA rechnet die Klöckner & Co SE damit, dass das operative Ergebnis (EBITDA) im zweiten Quartal 2021 wesentlich stärker ausfallen wird als erwartet. Vor diesem Hintergrund rechnet das Unternehmen nun mit einem EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten von 260-290 Mio. EUR entgegen der bisherigen Erwartung von 130160 Mio. EUR.

Die Ergebniszahlen für das zweite Quartal 2021 werden am 10. August 2021 bekanntgegeben.

Fur die Definitionen der Begriffe EBITDA und EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten wird auf unsere Homepage (abrufbar unter https://www.kloeckner.com/de/glossar.html) bzw. den Geschäftsbericht 2020, S. 40 (abrufbar unter https://www.kloeckner.com/de/investoren/publikationen.html) verwiesen.

