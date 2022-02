DGAP-Adhoc: Klöckner & Co SE: Prognose des operativen Ergebnisses im ersten Quartal über Erwartungen (deutsch)

Klöckner & Co SE: Prognose des operativen Ergebnisses im ersten Quartal über Erwartungen

^ DGAP-Ad-hoc: Klöckner & Co SE / Schlagwort(e): Prognose/Quartalsergebnis Klöckner & Co SE: Prognose des operativen Ergebnisses im ersten Quartal über Erwartungen

17.02.2022 / 11:24 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Klöckner & Co SE konnte auch im vierten Quartal 2021 die positive Geschäftsentwicklung fortsetzen und damit das beste operative Ergebnis (EBITDA) im Gesamtjahr seit dem Börsengang im Jahre 2006 erzielen. Nach vorläufigen Zahlen beträgt das EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten für das Geschäftsjahr 2021 848 Mio. EUR.

Ferner rechnet das Unternehmen für das erste Quartal 2022 mit einem EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten von 130-180 Mio. EUR (Q1 2021: 130 Mio. EUR), was deutlich oberhalb der derzeitigen Markterwartung liegt. Darüber hinaus wird das Unternehmen im ersten Quartal positive wesentliche Sondereffekte aus dem Verkauf von Immobilien in der Schweiz sowie in Frankreich in Höhe von 54 Mio. EUR erzielen.

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 wird mit den endgültigen Geschäftszahlen für das Gesamtjahr 2021 am 9. März 2022 bekanntgegeben.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Fur die Definitionen der Begriffe EBITDA und EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten wird auf unsere Homepage (abrufbar unter https://www.kloeckner.com/de/glossar.html) bzw. den Geschäftsbericht 2020, S. 40 (abrufbar unter https://www.kloeckner.com/de/investoren/publikationen.html) verwiesen.

17.02.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Klöckner & Co SE Am Silberpalais 1 47057 Duisburg Deutschland Telefon: +49 (0)203 / 307-0 Fax: +49 (0)203 / 307-5000 E-Mail: info@kloeckner.com Internet: www.kloeckner.com

ISIN: DE000KC01000

WKN: KC0100 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1282187

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1282187 17.02.2022 CET/CEST

°