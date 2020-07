DGAP-Adhoc: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Vorläufige Finanzkennzahlen im zweiten Quartal 2020 deutlich über Erwartungen (deutsch)

Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Vorläufige Finanzkennzahlen im zweiten Quartal 2020 deutlich über Erwartungen

^ DGAP-Ad-hoc: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Prognose Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Vorläufige Finanzkennzahlen im zweiten Quartal 2020 deutlich über Erwartungen

16.07.2020 / 13:58 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Knorr-Bremse AG

Moosacher Str. 80

80809 München

ISIN: DE000KBX1006

[Börsen und Handelssegmente, für die eine Zulassung besteht]

Vorläufige Finanzkennzahlen im zweiten Quartal 2020 deutlich über Erwartungen

München, 16. Juli 2020

Die Knorr-Bremse AG konnte die durch die Covid-19-Pandemie erwartete Geschäftsabschwächung im Quartalsverlauf deutlich besser als erwartet ausgleichen. Das Unternehmen rechnet nach ersten Indikationen für die Berichtsperiode April bis Juni 2020 mit einem Umsatz in Höhe von rund 1,4 Mrd. EUR (Q2/19: 1,8 Mrd. EUR) und einer operativen EBITDA-Marge von rund 17 % (Q2/19: 19,1%).

Analysten schätzen gemäß Vara Research vom 15. Juni 2020 für das zweite Quartal 2020 einen Umsatz von lediglich 1,2 Mrd. EUR sowie eine operative EBITDA-Marge von lediglich 9 %.

Im abgelaufenen Quartal profitierte Knorr-Bremse trotz des deutlichen Einflusses der Covid-19-Pandemie davon, dass die eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen schnell ihre Wirkung zeigten, die Erholung der Märkte teilweise früher einsetzte als erwartet, sich speziell der chinesische Markt sehr schnell wieder erholte, der Nachmarktanteil in beiden Divisionen sich relativ gut entwickelte und der Produktmix sich vorteilhaft entwickelte.

In der zweiten Jahreshälfte sollte sich ausgehend von dem höheren Niveau per Ende Juni 2020 insgesamt die Erholung weiter fortsetzen, sich jedoch nicht so deutlich zeigen wie im zweiten Quartal 2020. Insbesondere erwartet Knorr-Bremse, dass sich in der Division Rail Vorzieheffekte im Nachmarktgeschäft und ein günstiger Produktmix, die sich im ersten Halbjahr positiv ausgewirkt haben, im zweiten Halbjahr nicht in gleicher Weise fortsetzen werden. In der Division Truck wird in China mit einer Normalisierung der Nachfrage gerechnet. Das Rekordniveau der Produktion in China sollte sich somit nicht nachhaltig fortsetzen, was ebenso zu einer langsameren Erholung führen wird. Zusätzlich ist die Planbarkeit der Nutzfahrzeugnachfrage in der zweiten Jahreshälfte 2020 insbesondere in Europa und in Nordamerika aktuell noch mit hoher Unsicherheit verbunden.

Basierend auf den vorläufigen Finanzkennzahlen des ersten Halbjahres 2020 und der zu erwartenden Entwicklung im zweiten Halbjahr veröffentlicht der Vorstand der Knorr-Bremse AG einen neuen Ausblick für das Geschäftsjahr 2020. Vorbehaltlich weiterer Lockdowns aufgrund der Covid-19-Pandemie und damit verbundener negativer Effekte auf den Geschäftsverlauf bis Jahresende, wird ein Umsatz in der Größenordnung zwischen 5,8 bis 6,2 Mrd. EUR (2019: 6,937 Mrd. EUR) und eine operative EBITDA-Marge zwischen 16,0-17,5% (2019: 18,8%) erwartet. Dieser Ausblick für das Gesamtjahr 2020 basiert auf aktuellen Wechselkursen.

Der vollständige Halbjahres- und Q2-Bericht 2020 wird planmäßig am 10. September 2020 veröffentlicht werden.

Erläuterungen und Überleitungen zu den verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2019 der Knorr-Bremse AG (abrufbar unter

https://ir.knorr-bremse.com/download/companies/knorrbremse/Annual%20Reports/DE000KBX1006-JA-2019-EQ-E-00.pdf),

dort insbesondere auf den Seiten 75 ff. und 102.

Ansprechpartner Presse Alexandra Ansprechpartner Investor Relations Bufe Leiterin Corporate Andreas Spitzauer Leiter Investor Communications Phone: +49 89 Relations Phone: +49 89 3547-182310 3547 1402 Mobile: +49 170 704 Mobile: +49 175 528 1320 Email: 3786 Email: investor.relations@knorr-bremse.com alexandra.bufe@knorr-bremse.com Diese Veröffentlichung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen über das Geschäft, die finanzielle Entwicklung und die Erträge des Knorr-Bremse-Konzerns.

Diesen Aussagen liegen Annahmen und Prognosen zugrunde, die auf gegenwärtig verfügbaren Informationen und aktuellen Einschätzungen beruhen. Sie sind mit einer Vielzahl von Unsicherheiten und Risiken behaftet. Der tatsächliche Geschäftsverlauf kann daher wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweichen.

Knorr-Bremse übernimmt über die gesetzlichen Anforderungen hinaus keine Verpflichtung, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren.

16.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft Moosacher Str. 80 80809 München Deutschland Telefon: +49 89 3547 0 E-Mail: info@knorr-bremse.com Internet: www.knorr-bremse.com

ISIN: DE000KBX1006

WKN: KBX100 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Wiener Börse (Dritter Markt (MTF)) EQS News ID: 1095519

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1095519 16.07.2020 CET/CEST

°