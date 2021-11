DGAP-Adhoc: KSB SE & Co. KGaA: Ergebnisaktualisierung 2021 (deutsch)

KSB SE & Co. KGaA: Ergebnisaktualisierung 2021

KSB SE & Co. KGaA veröffentlicht vorläufige 9-Monatszahlen und aktualisiert Ausblick für 2021

FRANKENTHAL: Nach einem erfolgreichen Start in das Geschäftsjahr 2021 hat sich das Geschäft der KSB SE & Co. KGaA im dritten Quartal positiv entwickelt. Auf der Basis vorläufiger Zahlen lag der Auftragseingang in den ersten drei Quartalen 2021 mit rd. 1,831 Mio. EUR um 13 % über der vergleichbaren Vorjahresperiode. Die Umsatzerlöse erhöhten sich für die ersten drei Quartale auf 1,706 Mio. EUR und übertrafen die vergleichbare Vorjahresperiode um 6 %.

Durch die höheren Umsatzerlöse sowie den Effekten aus dem Ergebnissteigerungsprogramm wurde das Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern (EBIT) gestärkt.

Auf Basis der vorläufigen Zahlen für die vergangenen drei Quartale und aktueller Informationen zum Geschäftsverlauf im vierten Quartal aktualisierte die Geschäftsführung der KSB SE & Co. KGaA heute die Prognose für das Geschäftsjahr 2021.

Die finanziellen Kennzahlen für den KSB Konzern werden im Geschäftsjahr 2021 nunmehr in den folgenden Bandbreiten erwartet:

Alle Zahlen in Mio. EUR Auftragseingang: 2.350 - 2.450 (bisher: 2.150 - 2.450) Umsatzerlöse: 2.275 - 2.350 (bisher: 2.150 - 2.400) EBIT vor Sondereffekten: 135 - 145 (bisher: 80 - 120)

Der Prognosekorridor berücksichtigt bereits mögliche Risiken wie steigende Materialpreise und gestörte Lieferketten, die insbesondere bei der Auslieferung von Großaufträgen auftreten können, aber auch das Standardgeschäft beeinträchtigen.

Die Zwischenmitteilung zum 30. September 2021 veröffentlicht die KSB SE & Co. KGaA wie geplant am 9. November 2021.

