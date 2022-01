KST Beteiligungs AG: * Erfolgreiches Geschäftsjahr 2021 mit einem Gewinn aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 1,62 Mio. Euro

- Erfolgreiches Geschäftsjahr 2021 mit einem Gewinn aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 1,62 Mio. Euro

- KST Beteiligungs AG nimmt Dividendenzahlung wieder auf wird für 2021 eine Dividende in Höhe von EUR 0,07 pro Aktie ausschütten

- Öffentliches Angebot zum Rückkauf von 300.000 Eigenen Aktien zum Preis von EUR 1,62 pro Aktie beschlossen

Die KST Beteiligungs AG freut sich über ein erfolgreich verlaufenes Geschäftsjahr 2021 und weist zum 31.12.2021 einen Gewinn aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (HGB, testiert) in Höhe von 1,62 Mio. Euro (Vorjahr - 0,14 Mio. Euro) aus. Steuern waren hierauf im Wesentlichen nur in Form ausländischer Quellensteuer in gesamter Höhe von TEUR 8 zu entrichten, sodass der Jahresüberschuss der Gesellschaft bei 1,61 Mio. Euro und damit in nahezu gleicher Höhe liegt. Der Bilanzgewinn erreicht zum 31.12.2021 1,30 Mio. Euro.

Die Gesellschaft plant, ihre Aktionäre auf zwei verschiedenen Wegen an dem guten Geschäftsergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahres teilhaben zu lassen. So wird die KST der kommenden Hauptversammlung den Vorschlag der Zahlung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von EUR 0,07 pro Aktie unterbreiten. Parallel dazu wird die Gesellschaft auf Basis der von der Hauptversammlung hierzu beschlossenen Ermächtigung allen Aktionären ein öffentliches Angebot zum Rückkauf von 300.000 Eigenen Aktien zum Preis von EUR 1,62 pro Aktie machen. Das Angebot wird ein ausmachendes Volumen insgesamt 0,49 Mio. Euro umfassen und soll sobald als möglich veröffentlicht werden.

Der innere Wert pro Aktie, in dessen Berechnung auch die nicht realisierten Kursdifferenzen einfließen (nicht jedoch der im Umfang von 0,43 Mio. Euro in teilweiser Höhe aktivierte steuerlich nutzbare Verlustvortrag) erreichte zum Ende des Geschäftsjahres 2021 EUR 1,76 pro Aktie. Bedingt durch die starken Kursausschläge der Kapitalmärkte in den letzten Wochen stellt sich der innere Wert pro Aktie aktuell auf EUR 1,69 pro Aktie.

Die aus den Wertpapiergeschäften erzielte Gesamtleistung der Gesellschaft erreichte zum 31.12.2021 + 1,95 Mio. Euro (Vorjahr - 0,23 Mio. Euro). Angesichts der erheblichen Schwankungen der Kapital- und Devisenmärkte hat die KST die Risikovorsorge auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens im Geschäftsjahr 2021 mit 0,40 Mio. Euro (Vorjahr 0,12 Mio. Euro) dotiert. Die Zinserträge aus Anleihen sowie die Dividendenerträge der Gesellschaft erreichten im abgelaufenen Geschäftsjahr 0,25 Mio. Euro (Vorjahr 0,41 Mio. Euro). Die ohnehin niedrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen der KST konnten im Berichtsjahr auf nun noch 0,14 Mio. Euro (Vorjahr 0,17 Mio. Euro) reduziert werden. Die Personalkosten sind auf dem niedrigen Niveau in Höhe von TEUR 24 verblieben.

Die Bilanzsumme hat sich vor allem aufgrund der im Geschäftsjahr 2021 realisierten Kursgewinne zum 31.12.2021 auf 9,85 Mio. Euro (Vorjahr 7,48 Mio. Euro) erhöht. Hiervon waren 2,4 Mio. Euro (ca. 24,4%) in das dem Anlagevermögen der Gesellschaft zugeordnete Anleiheportfolio investiert. Das weitere dem Anlagevermögen zuzurechnende Wertpapierportfolio umfasste auf Basis des Bilanzansatzes 3,40 Mio. Euro bzw. ca. 34,6 % der Bilanzsumme.) Der Aktienbestand der KST erreichte zum 31.12.2021 6,03 Mio. Euro bzw. ca. 61,3 % der Bilanzsumme. Dem Dax oder MDAX bzw. in etwa vergleichbaren ausländischen Indices zuzurechnende Titel machen hiervon ca. 38% aus.

KST Beteiligungs AG Vorstand

Über die KST Beteiligungs AG

Die KST Beteiligungs AG ist eine im Basic Board der Deutschen Börse notierte Beteiligungsgesellschaft, deren Unternehmensziel die langfristige Steigerung des Gesellschaftsvermögens ist. Zu diesem Zweck verfolgt die KST als Anlagestrategie die Investitionen des Wertpapierportfolios vor allem in liquide Aktien aus gängigen Börsensegmenten sowie in höherverzinsliche Anleihen.

Kontakt IR und PR:

Reinhard Voss Vorstand KST Beteiligungs AG Dammstraße 5 71120 Grafenau Tel.: 07033-4060078 Fax: 07033-4060079 Mail: voss@kst-ag.de

Disclaimer:

Sofern in dieser Corporate News zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der KST Beteiligungs AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Corporate News stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der KST Beteiligungs AG dar.

Impressum: KST Beteiligungs AG Dammstraße 5 71120 Grafenau Tel.: 07033-4060078 Fax: 07033-4060079 Mail: info@kst-ag.de Amtsgericht Stuttgart, HRB 19241 56459/03435 Finanzamt Böblingen Vorstand: Reinhard Voss, Aufsichtsratsvorsitzender: Martin Schmitt

Sprache: Deutsch Unternehmen: KST Beteiligungs AG Dammstraße 5 71120 Grafenau Deutschland Telefon: +49 7033 40600 78 Fax: +49 7033 40600 79 E-Mail: info@kst-ag.de Internet: www.kst-ag.de

ISIN: DE000A161309

WKN: A16130 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1273719

